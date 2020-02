"Gençler ücretsiz sunulan CaseCampus programında buluşuyor"

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığında gerçekleştirilen uygulamalı genç girişimcilik programı CaseCampus, beşinci dönemine yeni başvurularını bekliyor. Uygulandığı ilk dört dönemde 305 mezun veren CaseCampus, girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi ve son 5 yıl içinde mezun olmuş adayları başvuru yapmaya çağırıyor.

Akbank\'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de girişimcilikle ilgilenen tüm gençlerin başvuruları 26 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org üzerinden online şekilde kabul edilecek. Akbank tarafından desteklenen programda bu dönem seçilecek 75 katılımcı programdan ücretsiz yararlanabilecek.

Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan CaseCampus Girişimcilik Vaka Çalışmaları Programı; girişimci olmayı hayal eden genç girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor.

Her biri Endeavor Ağı’nda yer alan BuldumBuldum, Insider, iyzico, Paraşüt gibi girişimcilerin bugüne kadar yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarılar; yazılı vaka çalışmalarıyla, videolu anlatımlarla, online forum tartışmalarıyla ve İstanbul’da gerçekleşecek üç adet canlı konferansla sunulacak. 10 Haftalık programın bitiminde kendi iş fikrini hayata geçirmek isteyen seçili sayıdaki mezuna, MentorCampus ile Endeavor Türkiye Mentorları’ndan destek alma ve TalentCampus ile girişimcilik ekosisteminde yer alan VC ve melek yatırımcı ağları’nda, start-up’larda, inkübasyon merkezlerinde ve Akbank’ta öncelikli staj başvuru şansı tanınacak.

Şimdiye kadar 305 mezun veren CaseCampus’te katılımcılar, Türkiye çapında 75 farklı üniversiteden geliyor. Programa katılanlar 45 adet start-up kurdu, bunların 24’üne mentorlük verildi. CaseCampus kaıtlımcılarına 262 adet staj ve iş fırsatı sundu.

Başvuru Süreci

Açıklamaya göre, Türkiye’nin her yerinden seçilmiş, başarılı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar 01 – 26 Şubat 2018 tarihleri arasında www.casecampus.org adresinden başvurularını yapabilirler. Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak gören ve programa katılmaya hak kazanan gençler, Nisan 2018’de başlayarak Haziran 2018’de tamamlanacak bu 10 haftalık soluksuz maratona dahil olacaklar.

Online başvuruların, her üniversitenin tüm fakülte ve bölümünlerinden 30 yaş altı lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve son beş yıl içinde mezun olan kişilere açık olacağı belirtilen açıklamada, \"Online başvuru aşamasını geçen adaylar seçim sürecinin ikinci etabı olarak Mart ayında video ve telefon mülakatlarına davet edilecek. CaseCampus Programı’na katılmaya hak kazanan 75 seçili öğrenci Nisan 2018’de duyurulacak\" denildi ve başvuru kriterleri şöyle sıralandı:

- 30 yaş ve altı,

- üniversite 3. veya 4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi,

- bir lisans ya da lisansüstü programından son 5 yıl içinde mezun olan,

- Nisan – Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek üç adet konferansa katılabilecek,

- online içerikleri ve forum tartışmalarını online bir platform üzerinden takip edebilecek olan.

Açıklamada, program hedeflerine ilişkin de şu bilgiler verildi:

- en deneyimli uzmanlar, en meraklı öğrenciler ve en güncel kaynakları buluşturmak,

- her bölümden katılan öğrencileriyle disiplinler arası paylaşım ve dayanışma platformu yaratmak,

- girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek,

- deneyimsel öğrenme ile katılımcılara girişimcilik becerisi kazandırmak,

- girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak,

- geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak. (Fotoğraflı)