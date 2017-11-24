"Genç Pehlivanlar" filminin galası yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - AMASYA\'da yaşayan 26 çocuğun başarılı birer güreşçi olma sürecini konu alan “Genç Pehlivanlar” adlı belgesel filminin galası yapıldı.

Beyoğlu’nda bir mekanda gerçekleştirilen ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği galaya, filmin yönetmeni Mete Gümürhan, filmin yapımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz\'ın yanı sıra filmde oynayan \"genç pehlivanlar\" da katıldı.

Filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yönetmen Mete Gümürhan, projenin uzun süredir aklında olduğunu belirterek, \"Projeyi hayata geçirmek üzere Amasya’daki genç pehlivanların hocası olan İbrahim Keleş’e telefon açarak konuyu anlattım. Kendisi de projeye sıcak baktı. Bir telefonla başlayan süreç, ulusal ve uluslararası toplam 7 ödülle tamamlandı. Bu başarıdan dolayı büyük gurur yaşıyorum\" dedi.

Kültür Bakanlığı tarafından da desteklenen film, 8 Aralık Cuma günü vizyona girecek.

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