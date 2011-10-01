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Politika

"Gelmelerinde ülkemiz açısından yarar olmuştur" ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 16:18

-"Gelmelerinde ülkemiz açısından yarar olmuştur" ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılma kararıyla ilgili ''Gelmelerinde ülkemiz açısından yarar olmuştur'' ifadelerini kullandı.  Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki 5. dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılış törenine katıldı.  Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir gazetecinin BDP milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılma kararının nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şunları söyledi: ''Bugün önemli bir gün. TBMM 24. dönem başlangıç günüdür. Bugün sayın Meclis Başkanı'nın bir açılış konuşması, sonrasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıyla bir değerlendirme yapılmış olacak. Arkasından da seçimler bitip Meclis açıldığı günden itibaren milletvekillerinin yemini sorunu devam etmekteydi. Bugün Barış ve Demokrasi Partisi ve blok olarak nitelendirilen bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Meclis faaliyetlerini başlatmış olacaktır.  Bu blok veya çatı anlamında bağımsızlardan oluşan grubun Meclis'e gelip yemin törenine katılmış olmaları da 24. dönem milletvekilliği çalışmalarını daha düzenli ve disiplinli bir hale getirerek, bazı tartışmalara da son verdirmiş olacaktır. Onun için gelmelerinde ülkemiz açısından yarar olmuştur.''

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