"Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının iki önemli zorluğu: Enflasyon ve finansal istikrarsızlık"

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart (DHA) - Şili Merkez Bankası eski Başkanı Jose De Gregorio gelişen ülkelerin merkez bankaları için önümüzdeki dönemde belirginleşen iki önemli zorluğa dikkat çekti: enflasyon ve finansal istikrarsızlık.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde McKinsey Türkiye Genel Müdürü Özgür Tanrıkulu moderatörlüğünde gerçekleşen Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Geleceği adlı oturumda konuşan Şili Merkez Bankası eski Başkanı De Gregorio şu açıklamaları yaptı:

\"İki büyük zorluk var: enflasyon ve finansal istikrarsızlık.

\"Şu anda Brezilya’da realin değeri çok düştü; enflasyon duruldu.

\"Şu anda Latin Amerika genelinde büyüme yüzde 3.0 civarında.

\"Şili 1999’dan sonra rekor büyümeler gördük sonrasında ise yüzde 4.0 ortalamasında.

\"1999’da satın alma paritesine göre ABD GSYH’sinin yüzde 24’üydü şimdi yüzde 42’si.

\"Latin Amerika emtia yoğun bir bölge. Emtia fiyatlarından fayda sağlayan bir bölge.

\"Sonra kriz oldu, sonra emtia fiyatları çakıldı. Enerji, petrol, metaller ve gıda arasında fark var.

\"Düşük enflasyon sayesinde Merkez Bankası’nın eli rahat. Güçlü ve oldukça bağımsız bir merkez bankamız var.

\"Çok katı bir finansal denetim var Şili’de şu an. Şili küçük bir açık Pazar ekonomisidir.

\"Mülkiyet haklarına saygılıdır, bu da yatırımlar için uygun hala gelir.

\"Politika koordinasyonu konusunda çok emin değilim.

\"Evet iş birliği olmalı. Fakat sonra demokrasilere gelin. Sonra ABD diyecek ki faizleri indirmeyeceğiz, çünkü Hindistan’ın rekabetçi gücüne zarar veriyor.

\"Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Hükümetlerin hedefi kendi insanlarını korumaktır.

\"Genel kurallarımız olmalı ama ülkeler kendi ekonomileri için en iyisi neyse onu yapmalılar.

\"Bazen zaman zaman bunun acı sonuçlarını çekiyoruz. Ama ABD’nin Şili ekonomisi için endişelenmesini bekleyemeyiz.

\"Gelir eşitsizliği neden böyle bir olay oldu diye sorarsanız, iki neden var. En eşit ülkeler bile son 23 yılda daha eşitsiz hale geldiler.

\"Asya ülkeleri de aynı. Avrupa’da da büyük değişiklikler var. Eşitsizlik heryerde arttı.

\"Latin Amerika’da eşitsizlik düştü ama hala yüksek ve hala dünyanın geri kalanına göre daha eşitlik olan bir bölge değiliz. Fakir bir ülkede eşitsizlik daha görünür.

\"Eşitsizlikle mücadele ederken Şili’de büyümeyi kale almadılar çok ve bu bir hataydı.

\"Önlemler alınmalı fakat büyümeyi dikkate alarak yapılmalı bu.

\"İşlerin yüzde 40’ının robotlarla yapılacağından bahsediyoruz.

\"Hazırlıklı olmamız lazım, belki yeni işler olacak ama bizim hazırlıklı olmamız lazım.

\"Newton Freeman Çin’e gitti ve ona çok büyük bir inşaat şantiyesi gösterdiler. Ama o bir çok insanın kürekle olduğunu gördü ve makinelerle yapabilirsiniz daha da verimli hale geldi.

\"Çinli yetkili ise hayır ama istihdam da bizim için önemli deyince ‘O zaman küreklerin yerine kaşık kullanın, çok daha fazla geliriniz olur’ demiş.\"