-"Gelip Somali'yi gezsinler" MOGADİŞU (A.A)- 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan ülkeme de sesleniyorum. Bazı kuru dedikodular var. Yani 'Türkiye'de açlar, sefiller varken Somali'de ne iş var?' gibi yaklaşımlar ortaya koyanlar var. Onlara tavsiye ederim. Gelip şöyle bir Somali'yi bir gezsinler bakalım'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed tarafından kabul edildi. Erdoğan ve Ahmed, yaklaşık 2,5 saat süren kabulün ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan konuşmasında, mübarek Ramazan ayının içinde bulunulduğunu hatırlattı ve bu ayın tüm İslam dünyası ve insanlık için barışa vesile olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Biliyorum ki Somali bugün son 60 yılın en sıkıntılı günlerini, aylarını, belki de yıllarını geçiriyor. Kuraklık ve kıtlık tehdidiyle karşı karşıya... Dolaştık, basın toplantısından sonra yine dolaşacağımız kamplar olacak. Gördüğümüz kadarıyla ortada bugüne kadar görmediğim bir felaket tablosu var. Darfur kamplarını da dolaşmıştım. Şöyle bir karşılaştırdığım zaman buranın çok daha büyük bir felaketle iç içe olduğunu gördüm. Özellikle insanlar bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya. Tabii her iki kampta da özellikle yavruların, çocukların o halini görmek insan olarak bizi üzüyor. Sesinizi daha yakından işitmek için buradayız. Bakan, milletvekili arkadaşlarım, işadamlarımız işkadınlarımız, sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla buradayız. Bu ziyaret vesilesiyle buradaki durumu dünyaya duyurmak istiyoruz. Aslında bu Türkiye'nin bir sorunu değil. Bu bir insanlık sorunudur. Fakat biz Türkiye olarak, kimse yokmuş gibi davranmak suretiyle buradayız.'' -"Vicdanlar test edilmeli" Geçtiğimiz Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da bir toplantı yaptığını hatırlatan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Ahmed'in de bu toplantıya katıldığını hatırlatarak toplantının adeta bir donörler toplantısı gibi gerçekleştiğini dile getirdi. Beklentilerinin bu noktada büyük olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ancak beklentilerinin karşılığını bulamadıklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Aslında burada yaşananlar insanlığın, insani değerlerin, vicdanların test edilmesidir. Aslında burada yaşanan dram, uygarlığın, çağdaş değerlerin test edilmesidir. Bizim bütün dünyaya anlattığımız, altını çizerek söylemek istediğimiz şudur; Batılı değerlerin içi boş bir retorik olmadığını ispat etmek için bu testi uygar dünya başarılı bir şekilde atlatmak zorundadır. İnsanlığın şeref ve haysiyeti için bu çağda yaşayan herkes bu testi başarıyla geçmek zorundadır. Onun için buradan, Somali'den yüreklerin kan ağladığı bu topraklardan tek tek bütün insanlara, tek tek bütün vicdanlara seslenmek istiyorum. Dünyanın geri kalan alanlarındaki annelere, babalara seslenmek istiyorum. Lütfen parklarda neşe içinde güle oynayarak geçiren çocuklarınızın hakkının buradaki çocuklar için de geçerli olduğunu unutmayın. Buradan ülkeme de sesleniyorum. Bazı kuru dedikodular var. Yani 'Türkiye'de açlar, sefiller varken Somali'de ne iş var?' gibi yaklaşımlar ortaya koyanlar var. Onlara tavsiye ederim. Gelip şöyle bir Somali'yi bir gezsinler bakalım'' dedi.