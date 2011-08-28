-"Geleceğin uçağı" uçuş sertifikası aldı İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Boeing'in ''Geleceğin Uçağı'' olarak adlandırılan yeni modeli 787 Dreamliner, Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Avrupa Hava Güvenliği Ajansından (EASA) uçuş sertifikası aldı. Boeing'ten yapılan açıklamaya göre, tamamı kompozitten imal edilen gövdesi, sahip olduğu yeni teknolojileri ve üstün yakıt verimliliğiyle dünya sivil havacılığında yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilen Boeing 787 Dreamliner, FAA'dan tip ve üretim sertifikası alırken, EASA da uçağa tip sertifikası için onay verdi. İlk Boeing 787 Dreamliner, 26 Eylül'de Boeing'in Everett-Washington'daki tesislerinde düzenlenecek törenle Japon ANA Havayolları'na teslim edilecek. Açıklamaya göre, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Jim Albaugh, Everett'te gerçekleştirilen sertifika takdim töreninde yaptığı konuşmada, ''787 Dreamliner'ın sertifikasyonu, Boeing için dünyaya verdiğimiz sözleri tuttuğumuzu kanıtlayan önemli bir kilometre taşıdır. 787 programında bugüne kadar görev alan herkesin umutları ve hayalleri bugün gerçeğe dönüşüyor. Havacılıkta yeni bir dönem başlatacak bu uçağın ANA Havayollarına teslim edileceği 26 Eylül, sektör açısından tarihi bir gün olacak. Uçak hazır, ANA hazır ve biz de bu muhteşem gösteri için hazırız'' dedi. Öte yandan, Boeing 787 Dreamliner için Everett-Washington'daki teslimat seremonisinin ardından 28 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da ANA Havayolları çalışanları, medya mensupları ve 787 programının Japon iş ortaklarının katılacağı bir karşılama töreni düzenlenecek.