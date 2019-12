-"GEÇMİŞİMİZLE ÖVÜNÇ DUYUYORUZ" ZONGULDAK (A.A) - 25.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir kadro ve yeni bir anlayış içinde olduklarını belirterek, ''Herkesle kucaklaşıyoruz. Reddi miras etmiyoruz. Biz geçmişimizle övünç duyuyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesinde çeşitli odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde aldığı oda başkanları ve temsilcilerinin sorularını, daha sonra yanıtladı. Her gittiği kentte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye özen gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, onlarla bire bir görüşerek sorunlarını ilk ağızdan dinlediğini söyledi. İktidarın kendi çıkarlarına yönelik söylem geliştiren sivil toplum kuruluşlarını makbul gördüğünü, diğerlerini ise görmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim düşüncemiz, her sivil toplum kuruluşunun tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta olması, ancak bunu yaparken de kendi söylemlerini dile getirmesidir. Sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenmeli, sessiz kalmamalı'' diye konuştu. Üniversitelerin referandum sürecinde hiç konuşmadıklarını, baskının pek çok çevreyi yıldırdığını ileri süren Kılıçdaroğlu, herkesin söylemlerini açıkça dile getirmesini istediklerini belirtti. Odalardan gelen projelerin hepsini değerlendirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, son 6 ayda ise CHP Genel Merkezi'nin bir üniversite gibi çalıştığını, çok sayıda proje hazırladıklarını kaydetti. Hazırladıkları projelerin çoğunu zaman yetersizliği nedeniyle kamuoyu ile paylaşamadıklarını ancak çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarından, raporlarında varsa eksikliklerin kendilerine iletilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, parti olarak memurların toplu sözleşme ve grev hakkından yararlanması, ayrıca memurlara siyaset yapma hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Kendisine, ''Özelleştirilen kamu kuruluşlarının yeniden alınıp alınamayacağı''nın sorulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunun mümkün olmayacağını ancak kendilerinin de yeni yatırım planları olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, özellikle Doğu ve Güneydoğu illeriyle ilgili çalışmaları olduğunu, bu kentlerde özel sektöre özel teşvik vereceklerini bildirdi. Nükleer teknolojiye karşı olmadıklarını, ancak nükleer santral konusunda ise en çok eleştiriyi kendilerinin dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Rusya ile yapılan nükleer santral anlaşmasını ise eleştirdi. Kılıçdaroğlu, anlaşmanın yapıldığını ve yasalaştığını anımsatarak, iktidar olmaları durumunda bunu halk oylamasına sunacaklarını kaydetti. -''DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YU CİDDİ BİR GÜNEŞ ENERJİSİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'' Alternatif enerji kaynaklarını her zaman desteklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Doğu ve Güneydoğu'yu ciddi bir güneş enerjisi merkezi haline getireceğiz. CHP iktidarında burada güneş pili projesini hayata geçireceğiz'' dedi. CHP iktidarında muhtarların SGK primlerini İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacağını bildiren Kılıçdaroğlu, muhtarlara kendi alanlarıyla ilgili konularda ise belediye ve il genel meclislerinde oy hakkı sağlayacaklarını kaydetti. ''Yeni CHP ne anlama geliyor?'' diye bir soru sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kendilerinin tarihleriyle ve kökleriyle iftihar ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Biz ana eksende gidiyoruz. Yeni bir kadroyuz, yeni bir anlayış içindeyiz. İnsana ve dünyaya daha farklı bakıyoruz, proje üretiyoruz, herkesle kucaklaşıyoruz. Reddi miras etmiyoruz. Biz geçmişimizle övünç duyuyoruz. Altı okumuzdan ödün vermek asla söz konusu değil. O ilkeler evrensel ilkelerdir. O altı ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilkeleridir'' diye konuştu. Bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şehit aileleri, şehit ve gazi yakınlarına karşı toplumun üzerine düşeni yapmadığını söyledi. Toplumun şehit ve gazi ailelerine karşı bir vefa borcu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Eğer onlar bir bedel ödediyse bizim için ödediler. Onlar hiçbir talepte bulunmadan bizim görevlerimizi yerine getirmemiz lazım'' dedi.