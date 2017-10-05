"Gebelik emsalsiz bir güzelliktir"

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, gebeliğin bir kadın için emsaliz bir güzelliğin başlangıcı olduğunu söyledi. Kadıoğlu, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryenle doğumun tercih edilmemesini istedi.

Emzirme Haftası nedeniyle \'Ben annem için, anne sütü benim icin mucize\' sloganı ile düzenlenen konferansa Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Serhat Vançelik, İl Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar ve çok sayıda kadın davetli katıldı. Emzirmenin; \'anneliği yaşamak ve tadına varmak\' olarak tanımlayan Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Yard.Doç.Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, anne sütünün altından daha değerli olduğunu söyledi. Gebelerin kendi ve bebeğinin sağlığı için, yaşam tarzını, alışkanlıklarını, beslenme tarzını gözden geçirmesi ve düzenlemesinin çok önemli olduğunu belirten Kadıoğlu, şöyle dedi:

\"Tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryenle doğumu tercih etmeyin. Gebeliğin 30\'uncu haftasından itibaren aile planlaması, 32\'nci haftasından itibaren anne sütü ve emzirme konusunda bilgi alın. Ülkemizde doğumların yüzde 20\'si önceki çocuk 2 yaşını doldurmadan gerçekleşmektedir. Gebelikler arası önerilen süre 24 aydır. Gebelik devam edecekse emzirme kesilmemelidir. Gebelikte sütün tadı değişir. Protein artar, şeker azalır. Bunu emen bebeğin tepkisi farklı olabilir.\"

Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişiminin gebelikte annenin iyi beslenmesi ile başladığını ve gebelik süresince 7-14 kilogram alınması gerektiğini ifade eden Başhekim Yard.Doç.Dr. Berrin Kadıoğlu, peynir, süt, yoğurt, yumurta önemli etli sebze yemekleri, kuru baklagiller, taze sebze ve meyveler, iyotlu tuzun da alınması gerektiğini belirtti. Öğün atlatılmaması gerektiğini vurgulayan Yard.Doç.Dr. Kadıoğlu, şöyle dedi:

\"Sıvı tüketimini artırın. Kabızlığı önlemek için posalı gıdalar alın. Demir içeren gıdalar anemiyi önlemek için önemli. Doğumdan sonra ilk yarım saat veya bir saat içinde bebeğinizi emzirin. FKU, Hipotiroidi için topuk kanı aldırın. İşitme taraması yaptırın. İlk 6 ay sadece anne sütü verin. 2 yıl emzirin. Doğumların arasının en az 2 yıl olmasına dikkat edin. Etkili bir korunma yöntemi uygulayın, emzirmek gebelikten korumaz. Aşı takvimine uyun. Aile sağlığı merkezlerinden verilen D vitamini, demir preparatlarını kullanın. Gebelik ve emzirme anne için çok muhteşem duygular olsa bile, anneler fiziksel,duygusal ve psikolojik olarak yıpranabilir. Bu süreçte, anneye karşı olan ilginiz, şefkatiniz, anlayışlı tutumunuz annenin size olan sevgisini ve bağlılığını daha da artıracaktır. Emzirme anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Emziren annelerin kendilerine güvenleri ve annelikten aldıkları haz daha fazladır. Emzirme, annenin rahminin eski haline dönmesini hızlandırır. Emziren annelerin doğum sonrası kanama riski önemli ölçüde azalır. Emziren anneler doğum sonrası daha kolay kilo verir.\"

Emziren annelerin meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, emzirme şeker hastası annenin günlük insülin ihtiyacını azalttığını, emziren annelerde endometriozis (tamamen östrojen hormonuna bağımlı bir hastalık) hastalığının ilerleme hızının daha düşük olduğuu sözlerine ekleyen Başhekim Yard.Doç.Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu şunları söyledi:

\"Emzirmek annenin ileride yumurtalık ve endometrium (rahim iç tabakası) kanserine yakalanma riskini azaltır. Anneyi ileride ortaya çıkacak osteoporozdan (kemik erimesi) korur. Anne sütü alan bebeklerin ortalama I.Q. puanları daha yüksek bulunmuştur. Anne sütü mekonyumun (bebeğin ilk kakası) daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur. Anne sütünde bulunan maddeler bebeğin enfeksiyonlara karşı daha etkili korunmasına yardımcı. Mamadan daha kolay hazmedilir ve içeriği daha çok kana geçer. Prematüre doğum yapan annelerin sütlerinin bileşimi bu bebeklerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak daha farklı. Anne sütü bebeği göz enfeksiyonlarından korur. Anne sütünde \'genetik mühendisliği harikası maddeler\' yoktur. Doğaldır! Anne sütüyle beslenen bebekler daha iyi bir bilişsel ve sosyal gelişim gösterir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları daha az görülür. Emzirme göz, el koordinasyonunun oluşumuna yardımcı olur. Anne sütüyle beslenen bebeklerde diş çürükleri daha azdır. Gebelik boyunca 7-14 kilo arasında gebenin kilo almasını tavsiye ediyoruz. Daha azıda kötü daha fazlasıda kötü. Onun için gıdamıza dikkat ediyoruz. Emzirmenin kendisi bile bire bir kilo vermek için çok ideal bir spor gibi bir şey ekstra efor sarf etmeye kalmadan doğru beslenerek ve doğru emzirerek gebelikte alına kilolar çok rahatlıkla verilecektir.\"



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