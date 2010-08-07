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Yaşam

"GAZZE" DE İSKENDERUN LİMANI'NDA İSKENDERUN (A.A)

07 Ağustos 2010 15:54

-"GAZZE" DE İSKENDERUN LİMANI'NDA  İSKENDERUN (A.A) - 07.08.2010 - İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden ''Gazze'' de İskenderun Limanı'na geldi. Vahşetin izlerinin görüldüğü belirtilen ''Mavi Marmara'' gemisinin ardından limana yaklaşan ''Gazze'' gemisine, ''Söndüren 7'' römorkörünün eşlik ettiği gözlendi. ''Mavi Marmara'' gemisi limana yanaştığında bir süre dışarıdan inceleme yapıp limandan ayrılan İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özcan da tekrar rıhtıma gelerek, incelemelerini sürdürdü. Savcı Özcan, incelemeleri sırasında, olay sırasında gemide bulunan TRT muhabiri Elif Akkuş'un da bilgisine başvurdu. İskenderun Limanı'na gelen 3 gemiye de görevliler dışında hiç kimse alınmıyor. ''Doğançay 20'' römorkörünün çektiği ''Defne-Y'' gemisi dün gece, ''Mavi Marmara'' gemisi ise bu sabah İskenderun Limanı'na gelmişti. Gemilerin tamamının limana ulaştığını belirten yetkililer, savcılık ve ilgili yetkililer tarafından gemilerde inceleme yapılacağını söyledi.

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