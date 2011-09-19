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Yaşam

"Gaziler Günü"nde trafiğe kapatılacak yollar İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 04:11

-"Gaziler Günü"nde trafiğe kapatılacak yollar İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 -  ''19 Eylül Gaziler Günü'' nedeniyle Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Gazileri Günü'' etkinlikleri kapsamında saat 09.00'dan itibaren Beyoğlu'nda Sıraselviler, Gümüşsuyu ve Mete caddeleri ile Taksim Meydanı ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Sürücüler kapatılan yollara alternatif olarak, Sahil Yolu, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ile Dolapdere Caddesi'ni kullanabilecek.

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