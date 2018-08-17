"Galatasaray Yönetimi isterse başka transfer için yardıma hazırız"

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA)

Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak\'ın \"Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak\" açıklamalarından sonra görüşlerini aldığımız NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur \"Forma sponsoru olduğumuz ve Galatasaray\'ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Fınansal Fair Play yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık\" dedi.

ERDEN TİMUR: \"DİĞER TRANSFERE DE YARDIM EDERİZ\"

Bu arada Emre Akbaba\'nın transferi için Galatasaray\'ın 3, NEF\'in 2 milyon Euro ödeyeceği ve Aytemiz Alanyaspor\'a toplam 5 milyon Euro verileceği öğrenildi.

Timur, DHA\'ya yaptığı açıklamada \"Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik\" dedi.