"Fransa yeni reformların ardından Türk yatırımcıları bekliyor"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Fransa’nın başta yürürlüğe giren yeni çalışma yasası olmak üzere başlattığı kapsamlı ekonomik reformların uluslararası yatırımcıya sunduğu avantajların anlatıldığı “Invest in France” toplantısında konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Türk yatırımcılarını Fransa’ya davet etti.

Charles Fries, “Yeni reformlarla Fransa yabancı yatırımcı için daha cazip hale geldi. Daha fazla Türk şirketini ülkemizde görmek istiyoruz” dedi.

Türkiye ve Fransa arasındaki mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve Fransa’da yürürlüğe giren Yeni Çalışma Yasası Reformlarına ilişkin Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye’den ve Fransa’dan uzmanların ve şirket temsilcilerinin katıldığı “Invest in France” etkinliğinde vergi uzmanları, Fransa’da yürürlüğe giren yeni reformlarının yatırımcılara sunacağı avantajlar hakkında bilgilendirme yaparken, Fransa’daki Türk yatırımcılar başarı hikayelerini ve ticari deneyimlerini paylaştı.

Fransa’da 25 bin fazla yabancı şirket iki milyon kişiye istihdam sağlıyor

Açılış konuşmasını yapan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Türkiye’nin Fransa için vazgeçilmez ve önemli stratejik bir ortak olduğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki mevcut 14 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılabileceğine inandığını belirtti.

Yürürlüğe giren Yeni Çalışma Yasası ile birlikte, Fransa’nın uluslararası yatırımcı için giderek daha cazip hale geldiğini belirterek, Fransa’da 25 bin yabancı şirketin faaliyet gösterdiğini ve bunların iki milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Fransa’nın toplam ihracatının üçe birinin yabancı şirketler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Charles Fries, “66 milyonluk nüfusuyla Fransa, Avrupa’nın en büyük ikinci tüketici pazarı ve ekonomik açıdan Euro bölgesinin lideri. Avrupa’nın kalbinde yer alan böylesine önemli bir pazar, Türk yatırımcılar için de büyük fırsatlar barındırıyor. Ticari ilişkilerde bir denge kurabilmek üzere, daha fazla Türk şirketini ülkemizde görmeyi, bu pastadan daha büyük pay almalarını istiyoruz” dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun Fransa’nın özellikle önem verdiği konuların başında yer aldığına vurgu yapan Charles Fries, sahip olduğu dinamik ekosistem sayesinde Fransa’nın geleceğin inovasyon ülkesi olacağını söyledi.

Kurumlar vergisi 2022’ye kadar kademeli olarak yüzde 25’e iniyor

Yeni Çalışma Yasası yatırımcıya daha esnek, işçi ve işveren hakları konusunda daha sade ve anlaşılır bir çerçeve sunarken, adım adım hayata geçirdiği ekonomik reformlarla, yatırım yapma ve iş geliştirme teşviklerini artırmayı ve uluslararası yatırımcının Fransız şirketlerine yatırım yapmasını da özendirmeyi hedefliyor.

Yeni reformlar, yatırımcılara vergi açısından da avantajlar sunuyor. 2018\'den itibaren şirketlerin rekabet gücünü artırmak üzere vergi politikası da gözden geçirilecek. 2022’ye kadar beş yıl boyunca kurumlar vergisi AB ortalamalarına uyumlu olarak kademeli olarak düşürülecek. Bugün yüzde 33.33 olan kurumlar vergisinin 2020’de yüzde 28’e, 2022’de ise yüzde 25’e düşürülmesi planlanıyor. Varlıklar üzerinden sabit vergi (flat-tax) uygulaması yürürlüğe giren bir diğer reform.

Ar-Ge harcamalarının yüzde 30’u vergiden düşülecek

Yeni Çalışma Yasası Reformu ile ilgili yaptığı değerlendirmede yeni reformların özellikle iş geliştiren girişimcilere pek çok kolaylık ve avantaj sağladığını belirten Business France Türkiye Ülke Müdürü Pascal Lecamp, “Ar-Ge ve inovasyon özellikle önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Teknoloji sektöründe en hızlı büyüyen şirketler sıralamasında Fransız şirketleri başı çekiyor. Ar-Ge çalışmalarının vergilendirilmesi konusunda ise Fransa dünyadaki en avantajlı beşinci ülke konumunda. Bugün, yatırımcılar 100 milyon euroya kadar olan Ar-Ge harcamalarının yüzde 30\'unu vergiden düşebiliyorlar” dedi.

Dünyanın en büyük 500 şirketinde 29’unun şirket merkezini Fransa’ya taşıdığına dikkat çeken Pascal Lecamp, “Cisco, \"her şeyin interneti\" konseptiyle kurduğu bir araştırma merkezini Paris\'te hayata geçirdi. Facebook, yapay zeka üzerine çalışmalar yapacak ilk Ar-Ge merkezini, GE ise Avrupa\'daki dijital dökümhanesini yine Paris\'te açtı. Ve bir Türk şirketi Air Ties, şirketin operasyonel inovasyon merkezini kurmak üzere Paris\'e yatırım yapma kararı aldı. Tüm bu örnekler bize, Fransa’nın sahip olduğu dinamik ekosistemi sayesinde yakın gelecekte bir inovasyon ülkesi olacağını gösteriyor” dedi.

Lechamp,” Fransa’da 100 civarında Türk şirketi bin 500 kişiye istihdam sağlarken, Türkiye’de 500 Fransız şirketi var 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor, bu duruma bir denge getirmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Macron tarafında gerçekleştirilen reformlarla vergi indirimi, iş hukuku esnetildi ve yabancı şirketlerin iştirakleri kolaylaştırıldı. Biz de Business France olarak, yabancı yatırımcılara destek oluyoruz. Yatırımcılar ve ailelerinin oturma, çalışma ve okuma izinlerini almalarında yardımcı oluyoruz. Yerel ortaklarımızla birlikte çalışarak yabancı yatırımcıların Fransa’da gerçekleştirecekleri yatırımlar için her türlü desteği sağlamaya hazırız.” dedi.

Türkler lojistik, gıda, beyaz eşya, hazır giyim ve inşaat sektörüne ilgi gösteriyor

Lojistik, gıda, beyaz eşya, hazır giyim ve inşaat sektörü, Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği sektörlerin başında yer alırken, sayıları 100 civarında olan Türk şirketleri bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Arkas, Beko, Doğuş, Eczacıbaşı, Ekol Lojistik, Otokar, Yıldız Holding ve Yıldırım Holding gibi Türk şirketlerinin Fransa’da gıda, ev elektroniği, beyaz eşya, hava taşımacılığı ve lojistik alanında yatırımları bulunuyor.