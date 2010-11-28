-"FRANSA VE DEMOKRASİYİ BİR ARADA TELAFFUZ EDEMEM" MALATYA (A.A) - 28.11.2010 - 1. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' alan ünlü yönetmen Otar Iosseliani, Fransa ve demokrasiyi bir arada telaffuz edemeyeceğini söyledi. Cannes, Venedik ve Berlin gibi pek çok festivalde ödül alan başarılı yönetmen Otar Iosseliani, 1. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü''nü almasının ardından Malatya Anemon Otel'de basın toplantısı düzenledi. Türk ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otar Iosseliani, dün gece galası yapılan son filmi ''İşe Yaramaz''ın (Chantrapas) otobiyografi barındırıp barındırmadığı sorusuna, ''Nazım Hikmet gibi göç eden bir çok isimden söz edilebileceğini'' ifade ederek, ''Film bir otobiyografiden çok birçok kişinin yaşamını yansıtıyor'' dedi. Filmin galasında yaptığı konuşmada dijital teknolojiye karşı olduğunu belirttiğini anımsatan Otar Iosseliani, bir şeylere karşı olmayı sevdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bobin filmlerde montaj masasına kendim oturur ve çalışırdım. Filmi birleştirme konusunda başarılıydım. Bu sırada aralar vererek sigara içip kafanızı toplayabiliyordunuz. Günümüzde bir bilgisayarın başında oturuyoruz ve bu bilgisayar bizi kendine mahkum ediyor. Aptal bir makine karşısında her tarafınızın tutulduğunu fark edebiliyorsunuz. Teknolojiyi bu yönüyle demokrasi olarak görüyorsanız. Evde televizyonun karşısında çocukların bağrışları arasında film izlemek olarak kabul ediyorsanız. Evet bu demokrasi. Ama ben dijitale karşıyım.'' Iosseliani, bir gazetecinin ''dünyanın en demokratik ülkelerinden birinde yaşıyorsunuz'' ifadesine karşılık şöyle dedi: ''Fransa ve demokrasi mi? Hayır Fransa polis devleti. Geçmişte giyotin en insancıl alet olarak kabul edilmiş ve giyotin dikiş makinesi gibi çalışmıştı. Fransa ve demokrasiyi bir arada telaffuz edemem.''