-"Fransa Senatosunun kararı pişkin ve pervasız" TBMM (A.A) - 24.01.2012 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Senatosunun kararına ilişkin, ''Pişkin ve pervasız Fransa yönetimi, seri cinayetlere dönük merakı ve ilgisi varsa önce aynaya bakmalı ve zalimlikle iç içe geçen karanlık suratı orada görmelidir'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını inkar edenlere para ve hapis cezası verilmesini'' öngören teklifin, Fransa Senatosu'nda da kabul edildiğini anımsattı. Bundan böyle Fransa'da Ermeni iddialarını reddetmenin cezai yaptırıma bağlandığını belirten Bahçeli, ''Diaspora yeni bir zaferini bu sayede elde etmiştir'' dedi. ''Fransa'nın düşünce özgürlüğüne kelepçe vuran, ifadeyi zapturapt alan bu çirkinliğini aziz milletimiz affetmeyecek ve bu sefilliği asla unutmayacaktır'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Tarihimizi yargılama cüretini kendinde gören sömürgenin kanlı dişlisi bu ülke, Türk milletinin geçmişinde mezalim değil, bulsa bulsa adalet, insaniyet ve merhamet bulabilecektir. Sarkozy yönetimi, katliamla ilgili iz sürmekte kararlısı ise tavsiyemiz önce kendi kokuşmuş tarihlerinden işe başlamaları ve başlarını Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar çevirmeleridir. Pişkin ve pervasız Fransa yönetimi, seri cinayetlere dönük merakı ve ilgisi varsa önce aynaya bakmalı ve zalimlikle iç içe geçen karanlık suratı orada görmelidir. Türk milletinin geçmişinde soykırım yoktur. Utanacağı, sıkılacağı ve anlatamayacağı vahşet manzaraları da Allah'a şükürler olsun ki bulunmamaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy siyasi kaygıları ve geleneksel çizgisi nedeniyle, Ermeni avukatlığına, diaspora sözcülüğüne ve soykırım yalanı üretimine soyunacağına kendi bozuk siyasi siciline ve ileri derecede kuşku uyandıran mizacına odaklanmalıdır. Partimiz, Fransa Senatosunun bu kararını, uydurma soykırım iddialarını inkar edenlere ceza verilmesini karara bağlayan bu soysuzluğu lanetlemekte ve tüm varlığıyla kınamaktadır.'' ''Bu küstahlığın cevapsız bırakılmaması konusunda AKP hükümeti atalet ve zafiyet göstermemelidir'' ifadesini kullanan Bahçeli, ''Ancak Dersim isyanını önleme ve engelleme çabalarına bile 'katliam' diyen Başbakan ve hükümetinin, sözde soykırım iddialarını boşa çıkarması ve samimiyetle mücadele etmesi bir hayli zor görülmektedir'' diye konuştu. ''Sözde Ermeni soykırım korosu boşuna ve nafile yere ümitlenmemesini'' isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Meydanlarda ölüm üzerinden Ermenistan uyduluğu ve propagandası yapanlar hemen sevinmesin. Zira aradıkları ve bekledikleri katliamcı suçlamasını Türk milletine kabul ettirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sözde Ermeni soykırım yalanından fayda uman zavallılar, Dağlık Karabağ'daki insanlık suçunu, Hocalı'daki kıyımı, vatanımızdaki Ermeni mezalimini hayatlarının hiçbir döneminde ağızlarına dahi almamışlardır. Bu vesileyle Ermeni saldırıları sonucunda, hem ülkemizde hem de Dağlık Karabağ'da şehit düşenleri bir kez daha rahmetle anıyorum."