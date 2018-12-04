T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Fransa Başbakanı akaryakıt zamlarının geri çekileceğini duyuracak"

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa Başbakanlık Ofisi, Başbakan Edouard Philippe’in ülke genelinde akaryakıta getirilen vergi zamlarının geri çekileceğini açıklayacağını duyurdu

04 Aralık 2018 13:52

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa Başbakanlık Ofisi, Başbakan Edouard Philippe’in ülke genelinde akaryakıta getirilen vergi zamlarının geri çekileceğini açıklayacağını duyurdu.
France24 kanalı, Fransa Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, akaryakıta getirilen zamlar sebebiyle 17 Kasım’da Paris’te başlayan “sarı yelekliler” protestolarının ardından, Başbakan Phillippe’in söz konusu zamların geri çekileceğini duyurmasının beklendiğini aktardı.
Başbakanlık açıklamasında ayrıca, Phillippe’in, \'sarı yelekliler\'le bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıyı iptal ettiği belirtilirken; Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de yerel basına yaptığı açıklamada Phillippe’in \'gelecek günlerde güçlü ve uzlaştırıcı bir jest\' yapacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz Kılınç DHAFransa Başbakanlık Ofisi Başbakan Edouard PhilippeinFrance24Fransa Başbakanlık OfisindenKasımda ParisteBaşbakan PhillippeinBaşbakanlıkPhillippeinFransa Kültür Bakanı Franck Riester
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24