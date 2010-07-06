"Fiyatı 100 lira" ilanına dava açtı

T24- Bugüne kadar "Aliye", "Mahallenin Muhtarları" başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu Ayfer Çalgıcı (30), hakkında bir internet sitesinde "Her rolde oynayan, her rolün üstesinden gelen, fiyatı 100 TL olan" şeklinde ilan veren eski sevgilisinden davacı oldu.

Çalgıcı’nın elektronik posta adresinin de verildiği ilanla ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada, ilanı Çalgıcı’nın eski erkek arkadaşı kuyumcu U.E.’nin verdiği belirlendi. U.E., Çalgıcı’nın aynı internet sitesinde kendisi için “U.E. tefeci ve aşk avcısıdır” yazıp, telefon numarası ile elektronik posta adresini verdiğini öne sürdü. Bu yazı üzerine böyle bir ilan verme kararı aldığını söyleyen U.E., “Kendisini telefonla aradım. Neden yaptığını sordum. Benimle alay etti. Bunu kendime yediremedim. Sadece inat olsun diye yaptım” dedi. Savcılık, U.E. hakkında “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, bilişim sistemindeki verileri bozma, sisteme veri yerleştirme” suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. U.E. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

