-"FİLİSTİNDEKİ BARIŞTA DAVUTOĞLU DA ROL OYNADI" LONDRA (A.A) - 07.06.2011 - İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih arasında geçen ay varılan anlaşmada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da rol oynadığını yazdı. Fisk, "Ortadoğu'yu şok eden anlaşmanın bugüne kadar anlatılmamış öyküsü" başlıklı yazısında, "Filistinli arabulucular, Mısır istihbarat yetkilileri, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri Halid Meşal arasında gizli görüşmeler yapıldığını" kaydetti. Anlaşmaya ilişkin Suriye'nin de desteğinin alındığını bildiren Fisk, anlaşmayla ilgili eline geçen detaylı belgelerin, müzakerelerin ne kadar karmaşık ve kapsamlı olduğunu gözler önüne serdiğini aktardı. Fisk anlaşmayla, Hamas'ın Gazze'den İsrail'e roket saldırılarına son vermeyi ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin İsrail'in 1967 sınırlarına göre olması gerektiğinin kabul edildiğini kaydetti. Yazısında anlaşmaya varılan süreçte taraflar ve diğer ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmeleri detaylı olarak aktaran Fisk, anlaşmanın arabulucularından Münib Masri'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile görüşmesine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığını söylediğini yazdı. Fisk yazısında Masri'nin şu sözlerini aktardı: "El Arabi aradı ve o sırada Mısır'da bulunan Türk Dışişleri Bakanını da görüşmeye getirebilir miyim dedi. 'Yeni' Mısır'ın kendine güveninin ne kadar çok olduğunu, Türkiye'nin önünde konuşmak istemesinden anladım." 1967 sınırlarının kabulünün Hamas'ın, İsrail'i tanıması anlamına geldiğini savunan Fisk, "barışın Filistinli gruplar arasında tamamlandığını ancak dünyanın şimdi İsrail'in yine bunu reddedip reddetmeyeceğini bekleyip göreceğini" ifade etti.