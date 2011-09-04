-"Filistin Devleti"ne ABD engeli WASHINGTON (A.A) - 04.09.2011 - ABD'nin Filistin'in BM'ye yapacağı, devlet olarak tanınma başvurusunu durdurmaya çalıştığı bildirildi. New York Times gazetesi, ismi gizli tutulmak koşuluyla gazeteye konuşan, Amerikalı üst düzey yetkililer ile yabancı üst düzey diplomatların, Filistinlilerin devlet olarak tanınması planları nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıktan kaçınmak isteyen Washington yönetiminin, İsrail ile görüşmeleri başlatmak için yeni bir plan sunduğu belirtildi. Gazete, ABD yönetiminin, BM Genel Kurulu'nun yıllık liderler toplantısında Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde teklif verecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a böyle bir girişimi veto edeceğini bildirdiğini, ancak Filistin'in statüsünün ''oy hakkı bulunmayan gözlemci'' statüsüne yükseltilmesi için BM Genel Kurulu'nda yapılacak bir oylamayı engellemeye yetecek desteğe sahip bulunmadığını yazdı. Gazete, Filistin'in oy hakkı bulunmayan ''siyasi bir varlık'' olarak BM'nin pek çok organına dahil olabileceğini ve hatta İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülecek davaların peşine düşebileceğine dikkati çekti. Amerikalı yetkililerle yabancı diplomatların gazeteye yaptıkları açıklamada, Washington yönetiminin, sadece ABD ile birkaç ülkenin ret oyu vereceği oylamada veto hakkını kullanmak zorunda kalmak istemediğini ifade ettiler. Gazete, ABD yönetiminin sunduğu yeni plan hakkında açıklamada bulunan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, ''Eğer ortaya alternatifini koyarsanız o zaman birden bire şartları ve dinamiği değiştirmiş olursunuz. Bizim de gerçekten yapmaya çalıştığımız bu'' şeklindeki sözlerine yer verdi. Gazete, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, oylamadan kaçınılacak bir uzlaşma sağlanması ümidini taşımakla beraber, oylamanın yapılması durumunda da İsrail ile Filistinlilerin, Batı Şeria ve İsrail sınırlarının güvenliği konularında işbirliğini sürdürmelerini garanti altına almaya yönelik çabalar da dahil olmak üzere, oylamanın yaratacağı sonuçları sınırlandırmaya yönelik planlarının bulunduğunu yazdı.