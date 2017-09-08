"FED'in mesajları doların yönünü belirliyor"

İSTANBUL,(DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi Ekonomi Masası Direktörü Murat Tufan, \"Kurda ara ara yukarı yönde hareket yaşanma potansiyeli olsa da 3,50 üzerinde kalıcı olunmadığı ve FED tarafından olası faiz artışına yönelik sert mesajlar gelmediği sürece kısa vadeli yönde aşağı olmasını bekliyorum\" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktörü Murat Tufan doların 3.40\'ın altına gerilemesine ilişkin açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta kur üzerinde etkili olacak gelişmeler olduğunu aktaran Tufan, \"Bugün beklentilerin üzerinde açıklanan sanayi verisi sonrası gözler haftaya açıklanacak Türkiye 2. Çeyrek büyüme rakamında olacak. Bu verinin de beklentileri karşılaması durumunda TL primli seyrine devam edebilir. Ayrıca TCMB’nin haftaya Perşembe yapacağı para politikası toplantısından çıkacak mesajlar TL varlıkları üzerindeki oynaklığı yükseltebilir\" diye konuştu.

\"FED\'İN MESAJLARI ÖNEMLİ\"

Dünkü Avrupa Merkez Bankası Eylül ayı toplantısının dolar üzerindeki etkilerine ilişkin ise Tufan şunları söyledi:

\"Banka, faiz oranlarında ve mevcutta devam eden varlık alım programında bir değişiklik yapmadı. Ancak AMB Başkanı Mario Draghi’nin varlık alım programından çıkış stratejilerine yönelik şahin tonda mesajları sonrası Euro güçlendi ve dolar endeksi zayıf görüntüsüne devam etti. Son dönemde FED üyeleri tarafından acıkmalar, zayıf ABD dataları, jeopolitik gerginlik vb. gelişmeler dolar endeksini son yılların en düşük seviyesi olan 91’e taşıdı. Tüm bu gelişmeler TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerini yıllık periyotta destekliyor. Yurt içi tarafta özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ekonomi alanında alınan tedbirler hızla meyvesini vermeye devam ediyor. Alınan tedbirler sonrası büyüme rakamlarının yukarı yönde revize edilmesi, düşen işsizlik oranı vb. makro gelişmeler TL’yi ayrıca destekliyor. Yıllık yaklaşık yüzde 3’ün üzerinde dolara karşı değer kazanan TL, bu kazançların devam ettirmesi için 3,40 psikolojik destek seviyesine geldik. Ancak bu seviyenin altında kalıcı olunması durumunda teknik analizin bize işaret ettiği bölge 3,40 -3,35 bandı şeklinde özetleyebilirim. Kurda ara ara yukarı yönde hareket yaşanma potansiyeli olsa da 3,50 üzerinde kalıcı olunmadığı ve FED tarafından olası faiz artışına yönelik sert mesajlar gelmediği sürece kurda kısa vadeli yönde aşağı olmasını bekliyorum.\"

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