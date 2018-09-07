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Ekonomi

"Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi için gereken ekonomi oluştu"

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, istikrarlı enflasyon ve düşük işsizlik oranının daha fazla faiz artırımına sabırlı bir yaklaşım ile devam edebilecek, ABD merkez bankacıları için "gerektiği kadar iyi bir ekono

07 Eylül 2018 10:23

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, istikrarlı enflasyon ve düşük işsizlik oranının daha fazla faiz artırımına sabırlı bir yaklaşım ile devam edebilecek, ABD merkez bankacıları için \"gerektiği kadar iyi bir ekonomi\" oluşturduğunu söyledi.
Williams, \"Göreceli olarak sabırlı olmaya devam edebilir ve ekonominin büyümeye devam etmesine imkan sağlayabiliriz. Enflasyonist baskı görmüyoruz. Yavaş ücret büyümesi, cari toparlanma için hala gidilecek yer olduğu anlamına geliyor\" diye ekledi.

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