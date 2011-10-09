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Yaşam

"Fedakar"ın galası yapıldı ANTALYA (A.A)

09 Ekim 2011 19:34

-"Fedakar"ın galası yapıldı ANTALYA (A.A) - 09.10.2011 - ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'' kapsamında düzenlenen, ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'' filmlerinden ''Fedakar''ın galası yapıldı.  Yönetmen Hüseyin Eleman, filmin çekimleri sırasında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu çatışmaya tanıklık ettiklerini belirterek, ''Kameranın, tripotun silah sanıldığı bu bölgeye sanat götürmek, film çekmek büyük bir gurur'' dedi. Antalya Kültür Merkezi'ndeki galanın ardından açıklama yapan Hüseyin Eleman, sinema konusunda eğitim almadığını ama ''Beyaz perde''ye tutkun biri olduğunu belirtti.  Eleman, Suriye'deki olayları haber yapmak için giden bir gazetecinin, engelli kızıyla yaşayan bir Türkmen ile başından geçenleri konu alan ''Fedakar'' filminin ''Sancılı bir süreçten sonra'' hazırlandığını söyledi. Film için bir süre para biriktirmek zorunda kaldığını dile getiren Hüseyin Eleman, çekimlere, video kaydı yapan bir fotoğraf makinesi ve ses kayıt cihazıyla başladığını anlattı. Tanıdığı tek oyuncu Yerkan Kahraman'a teklif götürdüğünü ve sonradan küçük oyuncu Sedanur Bayhan ile tanıştıklarını vurgulayan Eleman, filmdeki diğer karakterleri ise bölge halkının canlandırdığını belirtti. Eleman, devlet memuru olduğu için görevinden bir haftalık izin aldığını, bu nedenle de çekimlerin o kadar sürdüğünü, bazı sahneleri atlamak, bazılarını ise sıkıştırmak zorunda kaldıklarını bildirdi.    Filmin toplam maliyetinin 2 bin TL olduğuna dikkati çeken Eleman, ''Ucuz film çektim diye söylemiyorum. Benim için acayip pahalı bir filmdi. Bütün paramla çektim. Gerçekten bütün servetim buydu. Milyon dolarlık iş çeviriyormuş gibi çalıştım. Kısaca emek filmiydi'' dedi. Çekimler sırasında üzücü bir olaya şahit olduklarını vurgulayan Eleman, Silvan'da terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın ortasında kaldıklarını söyledi. Olayda 13 askerin şehit olduğunu ifade eden Eleman, ''Zor bir gündü. Ciddi bir travma yaşadık ve bizde fobi oluştu'' diye konuştu.

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