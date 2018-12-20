"Fed iki ya da üç artış sonra faizleri nötr haline döndürebilir"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 0.25 baz puan artırmasını yorumlayan Fed eski başkanı Robert Heller, Fed’in faiz oranını 2019 yılında iki ya da üç kez daha artırması durumunda, \"nötr faiz\"e dönebileceğini söyledi.

Fed’in Çarşamba günü faizleri 0.25 baz puan artırması ve 2019 yılı için, daha önceki \"üç faiz artırımı\" öngörüsünü \"iki faiz artırımına\" düşürdüğünü açıklaması, daha fazla gevşeme bekleyen piyasaları tatmin etmedi.

Heller ise, “daha da sıkı bir politikayı” tercih ettiğini ve Fed’in yapmak zorunda olduğu şeyi yaptığını söyledi.

CNBC’ye konuşan Heller, Fed’in şu an oldukça iyi bir durumda olduğunu belirti ve “Büyüme yüksek, işsizlik yüzde 3.7 düzeyi ile oldukça düşük ve enflasyon da yaklaşık olarak, hedef olan yüzde 2.0 düzeyine yakın. Daha iyi ne olabilir? Artık faizleri bırakarak daha kapsayıcı ve tarafsız bir duşuşa geçmek zorundalar ve yaptıkları da tam olarak bu” dedi.