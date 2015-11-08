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Yaşam
Deutsche Welle

"Facebook’suz daha mutlu bir hayat"

Danimarkalı bilim insanlarının araştırmasına göre, Facebook’u kullanmamak insanları daha mutlu ediyor.

08 Kasım 2015 14:32

1095 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yarısı bir hafta boyunca Facebook'u
kullanmadı, diğer yarısı ise sosyal ağı kullanmaya devam etti.

7 gün sonra yapılan analizlere göre, Facebook'u kullanmayanlar, kullananlara kıyasla daha hoşnut
ve dengeli hissettiklerini bildirdi.

Facebook'u kullanmayan grup, daha iyi konsantre olup, daha az stresli hissettiklerini de vurgularken,
kurdukları sosyal iletişimlerden de oldukça memnundular.

Kopenhag merkezli Happines Research Enstitüsü'nden Meik Wiking, “Sonuçlar bizi şaşırttı“
dedi.

Wiking, iki grup arasındaki açık farkın görülebildiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DanimarkalıFacebookHappines Research Enstitüsü Meik WikingDeutsche Welle Türkçe AFP TY/BS

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