-"EZBERİNİ BOZDUM İTİRAFLARA BAŞLADI" BİTLİS (A.A) - 23.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyasını bozdum, ezberini bozdum, şifresini de çözdüm. Bakınız ezberini bozdum artık itiraflara başladı'' dedi. Partisince Bitlis'teki eski Mutki durağında düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, halkın iktidarını kurmak için Bitlis'e geldiklerini söyledi. ''Bu ülkenin kötü talihini düzeltmek için geldik'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bunun için sizden oy istiyoruz. Bizim oyumuz Bitlis'te çok düşüktü. Ama kabahat sizde değil, kabahat bizim. Size gelmedik 'merhaba' demedik, elinizi sıkmadık, derdinizi dinlemedik, bir çayınızı içmedik. Ankara'da oturduk 'bana oy ver' dedik. Yeni CHP halkın sorunlarına kilitlenen partidir. Yeni CHP, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı gösteren partidir. Yeni CHP kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyeceklerden hesap soran bir partidir. Yeni CHP özgürlükten demokrasiden yana bir partidir. Şimdi diyorlar ki 'Türkiye büyüsün istikrar sürsün'. Öyle diyorlar. Bitlis büyüdü mü? Bitlis büyüseydi milletvekili sayısı dörtten üçe inmezdi. Milletvekili sayısını dörtten üçe indiren iktidardan Bitlisliler'in hesap sorması lazım.'' -''TEKEL İŞÇİLERİNİ BİBER GAZIYLA ANKARA'DAN YOLLADILAR'' 1930'larda 1940'larda kurulan Bitlis'te Tütün Fabrikası olduğunu ve Bitlis'in sigarasının bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençliğinde kendisinin de ''bulunca Bitlis sigarası içtiğini, bu sigaranın hem ucuz olduğunu hem de meşhur Bitlis tütününden üretildiğini'' anlattı. Bitlis'te tütüncülüğün kalmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Tütün kaldı mı? Bitlis'in tütünü sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bilinen bir tütündür. Bitlis tütünü denince Amerika'da da Fransa'da da akan sular dururdu. Şimdi tütün üreticisini bitirdiler, sigara fabrikasının kapattılar. TEKEL işçilerini 4-C'li yaptılar, Ankara'dan biber gazıyla Bitlis'e gönderdiler. O işçiler sadece hak istiyordu. Hak isteyen bir insana biber gazı atılır mı? Hak isteyen bir insana cop vurulur mu? Demokrasi ve özgürlük içinde hak isteyen bir insana sadece saygı duyulur. Bitlis'in tarihi, Bitlis'in kültürü ve Bitlis'in türküleri var. Hiç bir şey yoksa Bitlis'in beş minaresi var. Bitlis tarım ve hayvancılığın da merkeziydi. Siz 87 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yurt dışından ithal kurbanlık koyun getiren bir hükümet duydunuz mu? Ben biliyorum. Hangi hükümet getirdi. AKP getirdi. 12 Haziran'da sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bizim ülkemiz, yani Bitlis'in yaylaları var mı, ovaları var mı, meraları var mı, çalışkan insanları var mı, güneşimiz var mı, yağmurumuz var mı, sularımız var mı, var. Her şey var. Neden ithal kurbanlık koyun dışardan gelir. Angus getirdiler. İthal koyun geldi, sonra ithal öğretmene, sonra ithal doktora, herhalde sonra ithal politikacıya gitmek zorunda kalacaklar. Hesabını sormak size ait.'' -''YOKSULLARI SOSYAL DEVLETİN KORUMASI ALTINA ALACAĞIZ'' Hükümetin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında yolsuzlukların önünü keseceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyasını bozdum, ezberini bozdum, şifresini de çözdüm. Bakınız ezberini bozdum artık itiraflara başladı. Efendim, 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı. O nedenle bunları milletvekili listesine almadım' diyor. Ben de çıktım dedim ki 'Allah aşkına hangi bakanı, yolsuzluk yaptı diye listeye almadın. Çık açıkla'. Şimdi 'Sen benim iç işlerime karışma' diyor. Ya yolsuzluk yapmış, kul hakkı yemiş. Ben bunun hesabını sormayayım da kime soracağım. Mahallenin bakkalına mı soracağım. Bitlislilere mi soracağım. Sana soracağım. Sen çalıştın, sen korudun, sen sırtını sıvazladın. Kul hakkı yedi, sen sesini çıkarmadın. Ben bunu soracağım. Beraber soracağız. Halkın iktidarında beraber soracağız. Çünkü AKP'nin bir özelliği var. 'Millet çalışmasın, millet üretmesin, millet yoksul kalsın. Ben de oyumu alayım'. Politikası bu.'' Ülkede 12 milyon 715 bin yoksul olduğunu, bu yoksulları sosyal devletin koruması altına alacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, her yoksul aileye, geliri olmayan her aileye 600 lira aylık vereceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, ''Onları namerde muhtaç etmeyeceğiz. Biz bunu söyledik. Diyorlar ki 'Siz bu parayı neden bulacaksınız'. Yandaşa gelince var, hortumcuya gelince var, yedi göbek sülaleye gelince var. Yoksula gelince para yok. Biz sizlere söz veriyoruz, AKP Genel Merkezine bağlanan hortumları keseceğiz, o parayı yoksul insanlara vereceğiz'' diye konuştu.