-"EYVAH EYVAH 2" VE "HÜR ADAM" GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Sinemaseverler bu hafta ikisi yerli, biri yabancı 3 filmle buluşacak. Mehmet Tanrısever'in yönettiği ve Mürşit Ağa Bağ, Tarık Tanrısever, Engin Yüksel ile Mesut Çakarlı'nın oynadığı ''Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi'' filmi, dramatik biyografi anlatımıyla dikkat çekiyor. Filmde, Said Nursi'nin hayat mücadelesi, ''Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam'' sözünden yola çıkarak anlatılıyor. Said Nursi'nin, ''Eski Said'', ''Yeni Said'' ve ''Üçüncü Said'' olarak bilinen üç dönemi anlatılan filmde, Said Nursi'nin mücadelesine başladığı yıllarda, sürgün olarak gönderildiği küçük bir belde olan Isparta Barla'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan eserlerinin zorlu yolculuğundan kesitler taşıyor. Bugüne kadar pek çok ilmi ve edebi çalışmaya konu olan ''Bediüzzaman''ın hayatı, merak edilen ve karanlıkta kalan birçok yanıyla filmde yer alıyor. Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak Şakrak ile Salih Kalyon'un oynadığı ''Eyyvah Eyvah 2'' filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Klarnet'in renk kattığı filmin konusu şöyle: ''Babası Ali Rıza Şeker'i bulan Hüseyin için artık halledilmesi gereken tek bir şey kalmıştır. O da Geyikli'deki sevdalısı hemşire Müjgan'a kavuşmak ve Firuzan'ın hediye ettiği yüzüğü verip Müjgan'ın kalbini kazanmak.'' Danis Tanovic'in yönettiği ve Miki Manojlovic, Boris Ler, Mira Furlan ile Jelena Stupljanin'in oynadığı ''Güzel Bir Hayat Düşlerken'' filmi, trajik bir hikayeyi konu alıyor. Filmin konusu şöyle: ''Balkanlar'da savaşın yeni sona erdiği Hersek'in güneyindeki küçük bir köyde, yıllar süren komünist rejimden sonra yeni bir demokratik hükümet başa geçmiştir. Yıllarca sürgünde kalan Divko Buntic, sürgünde kendisiyle gelmeyen ailesinden intikamını almak üzere memleketine döner. Yanında yeni ve genç karısı, kara bir kedi, koca bir Mercedes ve tonla para vardır. Başta parayla her şey çözülür gibi görünse de sonrasında hayat ipleri eline alır. Savaş kapıya dayanır, hayatı alt üst olur ve Divko son bir atakla talihini yenmeye çalışır.''