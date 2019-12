"Evrim" kuramı ve kabul düzeyi

Katılımcı Doğru % Yanlış % Bilmiyorum % Kayıp Değer % Tüm katılımcılar 25.3 53.7 20.4 0.6 Kadın 26.2 50.3 23.2 0.3 Erkek 23.5 58.6 16.8 1.1 Öğrenci 20.5 56.5 22.3 0.7 Öğretim Üye 59.5 28.7 9.5 1.4 İdari Pers. 16.4 71.2 12.3 0.1

Bu bulgular, Miller ve arkadaşlarının bulgularıyla kabaca uyumludur. Aynı zamanda, rakamlar kendilerini ifade etmektedirler. Miller ve arkadaşları araştırmaya katılanların eğitim düzeyi/durumları ile ilgili bilgi vermediklerinden, bizim bulgularımız durumu biraz daha net olarak ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları çalışmanın alt-popülasyonuna göre değerlendirildiğinde, kadınlarda ve öğretim üyelerinde “evrim” kavramının kabulü, diğer gruplara göre daha yüksektir. Yerleşke’de bir etkinlik nedeniyle bulunan Lise fen öğretmenlerinde ise saptanan düzey üniversite hocaları düzeyindedir.Bu bulgular ışığında, evrimin kabulünü ölçmek için daha yaygın araştırmalar yapılması ve elde edilen sonuçların zamana ve değişik sosyal sektörlere göre izlenmesi gerekmektedir.Bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerin toplum tarafından farkındalık düzeyine politik etkinin, Türkiye’de olduğu kadar, ABD’de de (1) mevcut olduğu öne sürülmektedir. Taner Edis ile uyumlu olarak, bir baskının hissedilir olduğunu ve evrimle ilgili farkındalık çalışmalarının ve bilgilendirici sunumların, üniversite-düzeyinden önce gerçekleştirildiğinde, farkındalık düzeyinin arttırılmasına katkı yapabileceğini düşünüyoruz.Ayrıca, hem lise hem de üniversite düzeyinde evrim kavramının müfredatta yeterli düzeyde yer alması; evrimin bilimsel metodolojisinin kullanılması, ilgili deneylerin öğrencilere yaptırılması ve sonuçların yorumlatılması suretiyle, didaktik olarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde en iyimser yorumla, okullarda bu konuda çekingen bir yaklaşım bulunduğu ve birçok üniversitede bu konunun ele alınmadığı yönündeki görüşlerin temelden yoksun olmadığı düşünülebilir. Kadınlarda evrimi kabul edenlerin oranının daha yüksek olması ise kayda değer ve kadınların ideolojilerden daha uzak durmaları olarak değerlendirilebilecek bir olgudur.

Kaynakça:1. J.D.Miller,E.C.Scott,S.Okamoto: Public Acceptence of Evolution Science 11.Aug.2006 313-315 2. Akbar S. Ahmed: "Al-Biruni: The First Anthropologist", RAIN 60, 1984 p. 9-10. 3. Edis Taner: Islamic Creationism, A Short History of Science Society Newsletter,Jan 2008 p 14-16