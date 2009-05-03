"Evlenirsen adam seni masada meze yapamaz"

Yeşim Salkım fotoğrafları - FOTOGALERİ

En fazla bir hafta yas tutarım

Uzan'la evlilik zarardan kâr

İlk kez terk edilmekten korkuyorum

Altın Portakal da alsa, 13'üncü albümünü de yapsa durum değişmeyecek. Hatta düşüp başım varsa bile. "Beşinci evliliğini yapan Yeşim Salkım...'" diye başlayacak haberler. Kaldı ki, bu dördüncü evliliği. Merak ettiğim o kadar çok şey vardı ki, çoğu özel hayatıyla ilgili, sormazsam öleceğim. Niye ille de evleniyor, erkekler onun hangi özelliklerinden etkileniyor, Hakan Uzan'm sunduğu nimetleri özlüyor mu?10 yılda üç boşanma yaşadım, çok canım yandı. Kendi başıma bağıra bağıra, yastıkları yüzüme kapatıp ağladım. Türbelerde dua ettim. "Bittim ben, bu da böyle çıktı" demedim ama. Bizim Hakan'la ilişkimiz aşkla başlamadı, arkadaş olduk önce.Onda kendimi buldum. Aynı bizimkiler gibi; tencere yemeği yiyen. Aynı toprağın adamıyız.Öncekilerde kendimden parça bulamamışım demek ki. Ben salataya elimi daldırarak yerim, eşim de öyle. İlk kez huzurluyum.Hakan benden yedi yaş küçük, çok değil. Erkek 50'sinden sonra 20'lik bulunca kimse konuşmuyor...Moda değil, doğrusu bu. Tabular yıkıldı.Hakan hak ettiği yere kendi emeğiyle gelecek. Şöhret meraklısı değil.En iyi arkadaşlarım hep erkekti. Erkekler kavga eder, sonra barışır. Kadın arkadan konuşur. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Erkek gibi dertleşebildim erkeklerle.Olabilir. Ağlak kadın sevmem. Yas 40 gündür; o da ölünün ardından, ilişkinin ardından en fazla bir hafta yas tutarım. Hayat güzel...Evlenmek, yalnız kalmamak anlamına gelmiyor."Elalem ne der" tabusunu yıkarlarsa her şeyi yaparlar.Mehmet Ali Erbil de dört kere evlendi ama benim kadar gündeme gelmedi. Dertleri benim galiba...Bilmiyorum.Niye ağlayarak beyaz gömlekle basın toplantıları yapayım. Cici kızı oynamam.Ben dört yaşımda Chevrolet'ye, 16 yaşımda dolmuşa bindim. Düğün salonunda da sahneye çıktım, Maksim'de de. Özlemiyorum.Kârlı çıkmış olsaydım burada yaşamıyor olurdum, onunla giderdim. Demek ki zarardan kârlıyım. Neler yaşadığımı ben öldükten sonra kitabımda okuyacak insanlar...Gizem'in babasına çok aşıktım. Ama sonradan sevgi ağır bastı.Erkek, sözünü geçiremediği zaman şiddete başvurabiliyor. Ama karşılığını aldı. Şiddeti gördüğüm anda gittim.Söylemeyeyim. Zaten fazla erkek arkadaşım olmadı.Aslında çabuk sıkılmam ama değmeyeceğini hissedersem giderim. Hakan'ı bırakıp gidebileceğimi sanmıyorum, inşallah o beni bırakmaz. Hayatımda ilk kez bir erkeğin beni bırakıp gitmesinden korkuyorumGazeteyi her açtığımda geçmişimi görüyorum. Şöhretimin evliliğimizi etkilemesinden korkuyorum:Albümü zaten hazırlıyorduk, evliliğe bir haftada karar verdik.Yalnız mı öleyim? Evlilik kadına gösterilen onurdur. Yüzük niye bu parmağa takılır biliyor musunuz; yüzük parmağından kalbe giden damar var, yani kalbe giden yol. Genç kızım var benim, evim yol geçen hanı olamaz.