Beşinci evliliğini yapan şarkıcı Yeşim Salkım neden bu kadar çok evlendiğini anlattı. Salkım, Habertürk gazetesinin (3 Mayıs 2009) kendisiyle yaptığı söyleşide, "Evlenirsen adam seni masada meze yapamaz" dedi. Gazetedeki söyleşi şöyle:
Yeşim Salkım fotoğrafları - FOTOGALERİ
Altın Portakal da alsa, 13'üncü albümünü de yapsa durum değişmeyecek. Hatta düşüp başım varsa bile. "Beşinci evliliğini yapan Yeşim Salkım...'" diye başlayacak haberler. Kaldı ki, bu dördüncü evliliği. Merak ettiğim o kadar çok şey vardı ki, çoğu özel hayatıyla ilgili, sormazsam öleceğim. Niye ille de evleniyor, erkekler onun hangi özelliklerinden etkileniyor, Hakan Uzan'm sunduğu nimetleri özlüyor mu?
Bu evliliğinizden önce, "Bir daha asla evlenmeyeceğim" demiştiniz, ne oldu?
10 yılda üç boşanma yaşadım, çok canım yandı. Kendi başıma bağıra bağıra, yastıkları yüzüme kapatıp ağladım. Türbelerde dua ettim. "Bittim ben, bu da böyle çıktı" demedim ama. Bizim Hakan'la ilişkimiz aşkla başlamadı, arkadaş olduk önce.
Bu sefer tamam yani...
Onda kendimi buldum. Aynı bizimkiler gibi; tencere yemeği yiyen. Aynı toprağın adamıyız.
Hakan Eratik, hangi açıdan önceki eşlerinizden farklı?
Öncekilerde kendimden parça bulamamışım demek ki. Ben salataya elimi daldırarak yerim, eşim de öyle. İlk kez huzurluyum.Aranızdaki yaş farkı sorun oluyor mu?
Hakan benden yedi yaş küçük, çok değil. Erkek 50'sinden sonra 20'lik bulunca kimse konuşmuyor...
Kadınların kendinden genç erkekle beraber olması modamı son yıllarda?
Moda değil, doğrusu bu. Tabular yıkıldı.Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'la evlenince ünlü oldu. Eşinize de teklifler geldi mi?
Hakan hak ettiği yere kendi emeğiyle gelecek. Şöhret meraklısı değil.En fazla bir hafta yas tutarım
Erkeklerle daha mı iyi anlaşıyorsunuz?
En iyi arkadaşlarım hep erkekti. Erkekler kavga eder, sonra barışır. Kadın arkadan konuşur. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Erkek gibi dertleşebildim erkeklerle.
Erkekler bu yanınızı mı seviyorlar acaba?
Olabilir. Ağlak kadın sevmem. Yas 40 gündür; o da ölünün ardından, ilişkinin ardından en fazla bir hafta yas tutarım. Hayat güzel...Güçlüyüm diyorsunuz ama yalnızlığa gelemiyorsunuz...
Evlenmek, yalnız kalmamak anlamına gelmiyor."Biz birini bulamadık, o dördüncüyü buldu, bravo" diyenler var. Ne tavsiye edersiniz onlara?
"Elalem ne der" tabusunu yıkarlarsa her şeyi yaparlar.
Niye 25 sevgilisi olanlar değil de, dört kere evlenen siz manşetlere çıkıyorsunuz?
Mehmet Ali Erbil de dört kere evlendi ama benim kadar gündeme gelmedi. Dertleri benim galiba...
Neden?
Bilmiyorum.
Mağduru oynamadınız, ayrıldığınız erkekler gündemden düştü, siz yeni ilişkilerinizle konuşulmaya devam ettiniz...
Niye ağlayarak beyaz gömlekle basın toplantıları yapayım. Cici kızı oynamam.Uzan'la evlilik zarardan kârHakan Uzan ile evliyken yaşadığınız zenginliği özlüyor musunuz?
Ben dört yaşımda Chevrolet'ye, 16 yaşımda dolmuşa bindim. Düğün salonunda da sahneye çıktım, Maksim'de de. Özlemiyorum."Uzanlar ile ilişkide olup da kârlı çıkan tek insan" deniyor sizin için...
Kârlı çıkmış olsaydım burada yaşamıyor olurdum, onunla giderdim. Demek ki zarardan kârlıyım. Neler yaşadığımı ben öldükten sonra kitabımda okuyacak insanlar...Hep aşık olup mu evlendiniz?
Gizem'in babasına çok aşıktım. Ama sonradan sevgi ağır bastı.
Evlilikte şiddet yaşadınız mı?
Erkek, sözünü geçiremediği zaman şiddete başvurabiliyor. Ama karşılığını aldı. Şiddeti gördüğüm anda gittim.Eşlerinizden biri miydi?
Söylemeyeyim. Zaten fazla erkek arkadaşım olmadı.İlk kez terk edilmekten korkuyorum"Beni bırakıp gider mi" korkusu yaşıyor mudur eşiniz?
Aslında çabuk sıkılmam ama değmeyeceğini hissedersem giderim. Hakan'ı bırakıp gidebileceğimi sanmıyorum, inşallah o beni bırakmaz. Hayatımda ilk kez bir erkeğin beni bırakıp gitmesinden korkuyorumNeden?
Gazeteyi her açtığımda geçmişimi görüyorum. Şöhretimin evliliğimizi etkilemesinden korkuyorum:Albümünüz de yeni çıktı. Neden evlilikle aynı döneme denk getirdiniz?
Albümü zaten hazırlıyorduk, evliliğe bir haftada karar verdik.Neden ille evleniyorsunuz? Belki de evlilik kurumu size göre değil...
Yalnız mı öleyim? Evlilik kadına gösterilen onurdur. Yüzük niye bu parmağa takılır biliyor musunuz; yüzük parmağından kalbe giden damar var, yani kalbe giden yol. Genç kızım var benim, evim yol geçen hanı olamaz.