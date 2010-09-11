-"'EVET', ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ BEMBEYAZ" İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Referandumda partine oy vermiyorsun, kendine ve çocuklarının geleceğine oy veriyorsun. Pusulada partilerin amblemi olmayacak. 'Evet', 'hayır' olacak. 'Evet', ananızın ak sütü gibi bembeyaz. Mührü oraya basalım'' dedi. Erdoğan, Eyüp'teki Feshane Kültür ve Kongre Merkezi'nde parti otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, bir tarafta darbe anayasasını, bir tarafta milletin anayasasını savunanların bulunduğunu belirterek, vatandaşlardan milletin anayasasına ''evet'' oyu istedi. İşçilerin yeni anayasal düzenlemeyle aynı anda iki sendikaya üye olabileceğini, memurların toplu sözleşme yapabileceğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bakanlar Kurulu nihai kararı veriyordu, şimdi bu yetkisini Hakem Kuruluna devrediyor. Emekli kardeşim, bu toplu sözleşmede hangi haklar gelirse hepsini alacaksın. Bir de batıda ombudsmanlık denilen Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kuruyoruz. Pazar günü yapacağımız oylamayla sandıkları patlatmaya evet mi? Referandumda partine oy vermiyorsun, kendine oy veriyorsun, çocuklarının geleceğine oy veriyorsun. Pusulada partilerin amblemi olmayacak. 'Evet', 'hayır' olacak. 'Evet', ananızın ak sütü gibi bembeyaz. Mührü oraya basalım. Siz bu kararınızla bizim sorumluluğumuzu artırıyorsunuz.''