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Ekonomi

"Eurobond satışı çözüm değil" BERLİN (A.A)

21 Ağustos 2011 20:48

-"Eurobond satışı çözüm değil" BERLİN (A.A) - 21.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bazı avro ülkelerindeki borç krizinin çözümünün Eurobond adı verilen ortak devlet bonolarının satışıyla mümkün olamayacağı şeklindeki görüşünü yineledi. Başbakan Merkel, ZDF televizyonunda yayınlanan yaz röportajında yaptığı açıklamada, mevcut şartlar altında ortak devlet bonolarının satılmasının krize yönelik yanlış bir yanıt olacağını belirterek, ''Güncel krizin çözümü ortak devlet bonolarıyla mümkün olmayacaktır'' dedi. Bu konuda Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler ile tümüyle görüş birliği içinde olduğunu ifade eden Merkel, politikaların doğrudan finans piyasalarına göre yapılamayacağını, mali piyasaların bazı şeyleri zorla elde etmeye çalıştığını, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Avro krizine karşı mücadelede ''köklerin yenilenmesi'' ve tüm Avrupa'nın daha fazla rekabet edebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Merkel, bunun uzun ve zorlu bir süreç olduğunu, ancak sorunun ortak devlet bonolarını satarak bir anda çözülemeyeceğini sözlerine ekledi.

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