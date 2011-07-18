-"ETİLER BOMBASININ HEDEFİ İSRAİL KONSOLOSUYDU" ROMA (A.A) - 18.07.2011 - İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, İstanbul'un Etiler semtinde, 26 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıyı, İsrail'e misillemede bulunmak isteyen İran'ın, Lübnan Hizbullahı'na mensup 3 militana yaptırdığını iddia etti. Corriere della Sera'nın Washington çıkışlı Guido Olimpio imzalı haberi, okuyuculara "Türkiye'de patlayan bombanın arkasında İran var" şeklinde duyuruldu. Haberde, 26 Mayıs'ta Etiler'deki Koç Köprüsünün altında bir bisiklete yerleştirilen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan bombanın arkasında İran'dan emir alan 3 Lübnan Hizbullahı militanının bulunduğu iddia edildi. Tahran'da Kasım 2010'da bir nükleer bilim profesörünün İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından öldürüldüğüne inanan İran'ın, misilleme olarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moşe Kamhi'yi bu saldırıyla hedef almak istediği vurgulandı. Haberde, Türk basınının, saldırıyı bölücü terör örgütünün yaptığını öne çıkarmasına rağmen, güvenlik birimlerinin olayın gerçek sorumlularının farkında olduğu öne sürüldü.