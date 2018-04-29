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BBC Türkçe

"Esrar cennetine" dönüştürmek için kasaba satın alındı

ABD'de esrar ve esrar ürünleri satan bir şirket, California eyaletindeki bir kasabayı kullanıcılar için bir "esrar cennetine" dönüştürmek amacıyla tamamen satın aldı. California keyif amaçlı esrar kullanımının serbest olduğu Amerikan eyaletlerinden biri.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de esrar ürünleri satan bir şirket, California eyaletindeki bir kasabayı bir "esrar cennetine" dönüştürmek amacıyla tamamen satın aldı.

American Green şirketi, Nipton kasabasının tamamı için 5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Satışla birlikte şirket, üzerinde bir okul binası, bir otel, kaplıcalar ve bir bakkalın bulunduğu 120 dönümlük araziye sahip oldu.

Şirket ayrıca kasabanın tüm enerji ihtiyacını da yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

American Green şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı David Gwyther "Gerçek bir yeşile hücumun önderliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. ABD'de yaşanan esrar devriminin, 19'uncu yüzyıldaki altına hücumun yaptığı gibi tüm toplulukları canlandırma potansiyeli var" dedi.

Nipton kasabası, yakında altın bulununca 20'inci yüzyılın başlarındaki altına hücum dalgası sırasında kurulmuştu.

California, keyif amaçlı esrar satışı ve tüketiminin yasal olduğu sekiz ABD eyaletinden biri.

Sadece 20 kişilik nüfusu olan Nipton kasabası, California ve Nevada eyaletlerinin sınırında.

American Green, kasabanın çevre ve turist dostu bir hale getirilebilmesi için 2,5 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

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