"Eski sinema kalmadı"

Efsanevi "Baba" üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola, yaptığı açıklamada "eski sinemanın kalmadığını" söyledi.



Bloomberg sitesindeki açıklamasına göre usta yönetmen, Beyrut Film Festivalinin açılışında verdiği demeçte, "Sinema halkın ilgisini kaybediyor. Artık insanları kendisine çekebilmek için mücadele etmesi gereken çok fazla alternatif var, sektör yeniden şekillendiriliyor" diye konuştu.



Sözlerini, "İnanılmaz değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Eskiden film sektöründe 6-7 büyük film şirketi vardı, şimdi hepsi büyük sıkıntı içinde. Muhtemelen 2 ya da 3'ü iflas edecek, diğerleri de 'Harry Potter' tarzı filmler yaparak devam edecek" diye sürdüren Coppola, sinemanın geleceğine ilişkin görüşlerini "Sanırım sinema, giderek canlı performansa dönüşerek varlığını sürdürecek. Sinema interaktif hale gelebilir ve orkestra şefine dönüşen yapımcılarla her akşam bir parça değişmiş bir film izlenebilir" sözleriyle dile getirdi.



California'daki bağı ile meşgul olmanın yanı sıra yayıncılık ve otelcilik işleriyle de uğraşan 70 yaşındaki Coppola, "Artık para kazanmıyorum, işim yok, kariyer sahibi olmaya ya da zengin olmaya çalışmıyorum, sadece öğrenmek istiyorum" dedi.



Açılışı son filmi "Tetro" ile yapılan festivalde Coppola, ünlü bir yönetmen olmasına rağmen zaman zaman sponsor bulmakta zorlandığını ve "Tetro"yu California'daki bağının geliriyle çektiğini söyledi. Coppola, Orta Doğu tarihi ve Doğu-Batı ilişkileri ile ilgilendiğini sözlerine ekledi.