-"EŞKALİ BELİRTİLMEYEN" FARE KRİZE NEDEN OLDU YUMURTALIK (A.A) - 16.06.2011 - Adana'da fare tarafından ısırılan bir vatandaşın hastaneye başvurması sonucu Tarım Müdürlüğü'nden resmi yazıyla ''farenin bulunarak müşahede altına alınması'' istenildi. Tarım Müdürlüğü de verdiği resmi yanıtta ''farenin küpe numarası ve eşkali belirtilmedi'' için müşahede altına alınamadığını belirtti. Alınan bilgiye göre, Yumurtalık'taki Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Tahsin Gökler'i (65), evinde bir fare ısırdı. Fare ısırığı nedeniyle Yumurtalık'taki bir hastanede koruyucu aşı yaptıran Gökler, daha sonra İmamoğlu ilçesindeki yakınlarının yanına gitti. Yumurtalık'ta kendisine verilen ikinci aşıyı da yaptırmak için İmamoğlu Devlet Hastanesine giden Gökler, doktorlara kendisini bir farenin ısırdığını söyledi. Bunun üzerine koruyucu aşı yapılan Gökler daha sonra hastaneden taburcu edildi. Gökler'in rahatsızlığının ardından Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bayazıt Yıldırım imzasıyla, Yumurtalık İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ''Hastanemize fare ısırması şikayeti ile müracaat eden aşağıda adı soyadı ve açık adresi yazılı şahısa, aşı uygulaması başlatılmıştır. Şahsı ısıran farenin müşahede altına alınarak akıbetleri hakkında bilgi verilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim'' yazılı resmi bir yazı gönderildi. -''FARENİN EŞKALINI BELİRTİN''- Yumurtalık Tarım Müdürlüğü de ''farenin bulunması'' yönündeki yazıya yanıt verdi. Tarım Müdürlüğü'nün resmi yazısında şu görüşlere yer verildi: ''14.06.2011 tarih ve 1454 sayılı yazınıza istinaden Tahsin Gökler'i ısıran farenin yazınızda küpe numarası ve eşkalı belirtilmediğinden dolayı müşahede altına alınamamıştır. Isıran hayvanın eşkali ve kulak numarasını belirtmeniz durumunda kuduz yönünden müşahede altına alınıp kuduz olup olmadığı hakkında bilgi verebiliriz. Bilgilerinize arz ederiz.'' İki kurum arasında yaşanan resmi yazışmalar duyanları hayrete düşürdü. Krize neden olan fare Yumurtalık'ta günün konusu olurken, vatandaşlar kendi aralarında ''Kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması alışılmış bir uygulama iken bir farenin nasıl müşahede altına alınabileceği kafamızı kurcalıyor'' yorumunda bulundu. -FAREYİ ÖLDÜRÜP ATMIŞ- Farenin ısırdığı Tahsin Gökler ise başına gelen olayın iki kurum arasında ''ilginç bir yazışmaya'' neden olduğunu AA muhabirinden öğrendi. Başına gelen olayı anlatan Gökler, gece tuvalete kalktığı sırada çok büyük bir fare ile karşılaştığını belirterek, fareye ilk olarak ayağıyla vurmaya çalıştığını, daha sonra da bulduğu bir sopa ile vurduğunu söyledi. Farenin de bu sırada elinin üstünden ısırdığını bildiren Gökler, ''Bunun üzerine fareyi öldürüp çöpe attım. Eğer böyle bir yazışmaya konu olacağını bilseydim atmaz saklardım'' dedi.