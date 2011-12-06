-"Eşcinsel hakları, kadın haklarıyla eşdeğerdir" WASHINTON/CENEVRE (A.A) - 06.12.2011 - ABD'nin, yabancı ülkelere yaptığı yardımı buralarda yaşayan eşcinsellerin haklarını desteklemek için kullanacağı bildirildi. ABD'de yayımlanan bir genelgede, ABD Başkanı Barack Obama, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı dahil olmak üzere yurtdışında çalışan ABD kuruluşlarına, yabancı ülkelere yapılan yardımı insan hakları ihlalleriyle karşılaşan eşcinsel erkek ve kadınlara yardım etmek için kullanmaları talimatını verdi. Obama'nın, mülteci veya sığınmacı konumundaki eşcinsellerin korunması talimatı da verdiği belirtildi. ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, ''Lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve cinsiyet değiştiren kişilere karşı ayrımcılığa son verme mücadelesi zorlu bir küresel iştir ve ABD'nin insan haklarını teşvik etmeye bağlılığının merkezindekinlerdendir'' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuyla ilişkin Cenevre'de yaptığı açıklamada, eşcinsel haklarının kadın haklarıyla ve ırksal eşitlikle eşdeğer olduğunu, evrensel insan hakları kategorisinde yer alması gerektiğini belirterek, eşcinsel davranışı cezalandıran ya da eşcinseller, biseksüeller veya cinsiyet değiştirenlerin suistimaline göz yuman ülkeleri eleştirdi. Eşcinsel hakları örgütleri, genelgeyi överek, bunu, eşcinsellerin dünyada eşit muamele görmesinin temin edilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.