"Ermeni Soykırımı'nı inkara ceza"



Fransız Milletvekillerinin cuma akşamüstü onayladıkları yasa tasarısı, soykırım, kölelik, savaş suçlarının inkarı durumunda suçu işleyene 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası ön görüyor. Bu ceza Fransız mahkemelerinin tanıdığı bu kapsamdaki tüm işlenmiş suçlar için geçerli olacak.

Fransız Devlet Bakanı Ericka Bereigts, “Bugüne kadar yalnızca Yahudi Soykırımı'nı inkar edene ceza verilebiliyordu. Bundan böyle Ermeni Soykırımı'nı inkar eden de cezalandırabilecek“ şeklinde açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande seçim kampanyasında bu yönde bir yasanın çıkarılması sözünü vermişti.

Kimler 'soykırım' dedi?

Avrupa Parlamentosu 1987 yılında Ermenilere yönelik tehcir ve katliamı soykırım olarak sınıflandırmış, ardından aralarında Fransa, Rusya, İsveç, Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin parlamentosunda benzer kararlar oylanarak kabul edilmişti. Son olarak Brezilya, Lüksemburg ve Avusturya parlamentoları, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko da geçen yıl 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle Vatikan'da düzenlediği ayinde '20'nci yüzyılın ilk soykırımı' ifadesini kullandı. Almanya'da da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck geçen yıl 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümünde soykırım kelimesini telaffuz etti.