-"ERGENE'Yİ TEMİZLEYECEĞİZ" EDİRNE (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'yi nasıl kirlilikten kurtardıysak, nasıl her türlü pisliği temizlediysek, inşallah Ergene'yi ve Ergene Havzasını da yine biz kirlilikten temizleyecek, arındıracak ve su kalitesini artıracağız'' dedi. Erdoğan, partisince Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2012 yılının 12 Haziran'ının yeni anayasa için bir milat olacağını ifade ederek, ''Buna var mıyız? İleri demokrasiye, temel hak ve özgürlükler için, 'İşte bu benim anayasam' demeye var mıyız?'' diye sordu. Şimdi daha basit, halkın dili ile yazılmış bir anayasa hazırlandığını belirten Erdoğan, hedeflerinin, AB'ye üye olmuş, standartlarını daha da yükseltmiş, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, zengin, müreffeh bir ülke olduğunu ve bunu hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Edirne'nin ustalar şehri olduğunu ifade ederek, ''İnşallah biz de ustalık dönemine Edirne'nin desteğiyle Edirne'nin gayretleriyle gireceğiz. Tıpkı Sinan gibi, ustalık döneminde Edirne'de çok daha büyük hizmetlere adımızı yazdıracağız'' dedi. Edirne'de bugün 50'ye yakın eserin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ayrım yok, bunları yaptık ve yapıyoruz. Asla ayrım yok. Bunun içinde barajlarından göletlerine, eğitim, sağlık, aklınıza ne gelirse... Tarımın Edirne için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim tarım noktasında Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi burada, Edirne'de özellikle hatırlatmak istiyorum. Önce su konusu. Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2003-2010 yılları arasında Edirne'ye 935 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Sadece su. Bu süreçte, 111 bin dekar arazi sulamaya açıldı, yılda 6,5 milyon metreküp içme suyu sağlandı. 28 bin 680 dekar sulama sahasına sahip Yenikarpuzlu sulamasını yıl sonu itibarıyla tamamlıyoruz. 522 bin dekar tarım alanının sulamasını sağlayacak Çakmak Barajı'nın ihalesi 2007 yılının sonunda yapıldı, işe başladık, onu da şu an itibarıyla yüzde 70 oranında tamamladık. Edirne'de OR-KÖY çalışmaları kapsamında 811 aileye 2 milyon lira ferdi proje kredisi verdik. Bugün, Hamzadere Barajı'nın açılışını yapıyoruz. 1998'de başlandı. Ve bu barajı biz bitirdik. 290 milyon harcama yaptık. Cimra, Pamuklu, Telmata, Kızkapan, Keşan'da 336 bin dekar araziyi artık suyla buluşturuyoruz. Bugün Hamzadere Barajı dışında, yine Çevre ve Orman Bakanlığımıza bağlı DSİ Genel Müdürlüğümüzce tamamlanan Enez Karaincirli Göleti, Keşan Mahmutköy Göleti ve sulaması, Uzunköprü Elmalı Göleti ve sulaması, Keşan Beyköy Göleti ve sulaması ile Keşan Karlıköy Göleti ve sulamasını açıyoruz. 13 milyon liraya mal olan beş adet sulama tesisi ile 3 bin dekar tarım arazisine su getiriyoruz. Bunlar da ülkemize, bölgemize hayırlı olsun.'' -''BUNLAR BİZİ 5 SENTE MUHTAÇ ETTİLER''- Edirne'ye önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, ''Kim hizmet veriyor? Soruyorum, bu CHP size ne verdi? Peki benim Edirneli kardeşim bu CHP'de ne buluyor? Bunların geçmişinde ne vardı ki bundan sonra ne olacak. Bunlar denendi, görüldü. Bunlar bizi 5 sente muhtaç ettiler. CHP yoksulluk demektir bunu böyle biliniz'' dedi. CHP'lilerin Ergene Nehri ile ilgili kampanya yaptığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ben size açıklıyorum; Ergene Nehri'nin pislenmesinin tek sebebi, Ergene Nehri boyundaki CHP'li belediyelerdir. Belediyeler yasasına göre, her belediyenin atık su arıtma tesisini yapması gerekir. Ama bunların hiçbirisinin atık su arıtma tesisi yok. Sıkılmadan, utanmadan diyorlar ki 'DSİ gelip bunu yapmıyor'. Ya bu DSİ'nin görevi değil ki. Bu belediyeler yasasına göre belediyelerin görevidir. Sen belediye olarak bu arıtma tesisini yapmak zorundasın. Yapmıyorsun, DSİ'ye fatura kesiyorsun.'' Kurban Bayramı'nın son günü bir televizyon kanalında Ergene Nehri ile ilgili izlediği programın ardından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nu aradığını anlatan Erdoğan, Ergene Nehri'nin temizlenmesiyle ilgili DSİ olarak bir proje çalışmasını başlatmasını istediğini belirtti. ''Burası CHP'li belediyelermiş, bilmem neymiş, takma kafana, at denize, balık bilmezse halik bilir dedik biz'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu CHP'ye dersini vermemiz lazım ayrıca. 6 Mayıs 2010'da bir eylem planını devreye soktuk. Bu eylem planını bütün yönleriyle burada, Çerkezköy'de, Lüleburgaz'da ilan ettik. Adına 'Şafak Harekatı' dedik. Bu çalışmalar, atık su arıtma tesislerinin inşası, dere ıslahı, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, katı atık bertaraf tesisleri gibi birçok tesisin de yapılmasını kapsıyor. Bunların hepsini yapacağız çünkü CHP'li belediyeler, modern çöp depolama nedir, bunu bilmezler.'' İstanbul Büyükşehir Belediyesini CHP'li başkandan devraldığını belirten Erdoğan, ''Göreve geldiğimde Ümraniye çöplüğü patlamıştı. Patlayınca otuz dokuz vatandaşımız ne yazık ki ölmüştü. İstanbul susuzdu, hava kirliliği vardı, gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu. Çöp dağları İstanbul'u istila etmişti. Biz geldik, Istranca'dan, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik. Hava kirliliği yok oldu, çöp dağları ortadan kalktı. Tertemiz bir İstanbul'a kavuşuk. Bir değişim yaşadık, istiyorum ki Edirne de bu değişimi yaşasın her yönüyle'' diye konuştu. -''EYLEM PLANINI 5 YILDA HALLEDECEĞİZ''- Çevre ve Orman Bakanlığının beş yılda bu eylem planını halledeceğini, Ergene'yi eski güzel günlerine kavuşturarak hayata döndüreceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Barajlar hariç bu eylem planı için ayırdığımız bütçe bir milyar lira. Edirne'ye nasıl baktığımızı görüyor musunuz? Bugün 50'ye yakın eser açıyoruz. Bütün bu hizmetler ortada. Başınızı iki elinizin arasına alın kardeşlerim, anlatın bunları gittiğiniz yerlerde. 'Ne verecek bu CHP bize?' diye anlatın. Şu anda hizmet veren bir iktidar var. Maliyeti ne olursa olsun, halkımıza feda olsun. Benim vatandaşım her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye'yi nasıl kirlilikten kurtardıysak, nasıl her türlü pisliği temizlediysek, inşallah Ergene'yi ve Ergene Havzasını da yine biz kirlilikten temizleyecek, arındıracak ve su kalitesini artıracağız.'' -TARIM DESTEKLERİ- Erdoğan, kendilerinden önceki iktidarın Edirneli çiftçilere 37 milyon lira destek ödemesi yaptığını, kendilerinin ise bu rakamı yüzde 281 artırarak 142 milyon liraya çıkardıklarını söyledi. Edirneli çiftçilere, Nisan sonu itibarıyla 960 milyon lira destek verdiklerini belirten Erdoğan, ''Edirne'de hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimize bizden önceki iktidar 2002 yılında 2,7 milyon lira verdi. Biz bunu on kat artırarak 29 milyon liraya çıkardık. Edirne'ye Nisan sonu itibarıyla 119 milyon lira hayvancılık desteği ödemesi yaptık'' dedi. AK Parti iktidarından önce Ziraat Bankasının çiftçiye yüzde 59 faizle kredi verdiğini anlatan Erdoğan, kendilerinin ise yüzde 5 faizle çiftçiye kredi verdiklerini belirtti. Daha önce esnaf ve sanatkara yüzde 47 faizle kredi verildiğini dile getiren Erdoğan, ''Halk Bankası şimdi yüzde 5 faizle kredi veriyor. Bizden öncekiler 5 bin lira veriyordu, şimdi 100 bin liraya kadar kredi alma şansı var esnaf ve sanatkarın'' dedi. Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirdikleri eğitim yatırımları ile öğrencilere sağladıkları burs desteklerini de anlattı. Başbakan Erdoğan, okullarda kara tahtayı kaldırdıklarını, akıllı tahta döneminin başladığını, dört yıl içinde bütün okullara akıllı tahtayı monte edeceklerini ve bunun yanında her öğrenciye ücretsiz elektronik kitap vereceklerini söyledi.