-"ERGENE'NİN KİRLİLİĞİ YOLSUZLUK DOSYALARINDAN" KIRKLARELİ (A.A) - 11.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'ndeki kirliliğin AK Parti'nin yolsuzluk dosyalarından kaynaklandığını savunarak, ''Dosyayı oraya yığarsan Ergene Nehri'nde canlı yaşamaz. Dokuz yıl geçmiş, beyler şimdi diyorlar ki oy avcılığı yapacak ya 'Ergene Nehri'ni temizleyeceğiz'. Hadi canım sen de. Sen önce oradan ayrıl... Temiz iktidar gelecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Lüleburgaz mitinginde yaptığı konuşmada, burada bir üniversite ve 10 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu ancak bir yurt olmadığını söyledi. Yurt sorununu çözeceklerini ve üniversite harçlarını kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Gençlere bir sözüm daha var. Üniversite öğrencileri üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. YÖK garabetini kaldıracağım. Üniversiteler gerçekten özerk olacak'' diye konuştu. Askerlik süresini on beş aydan aşamalı olarak önce dokuz aya, sonra altı aya indireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ''Biz bunu dedik ya 'Askerlik süresini indiriyorsun, memleketi kim savunacak?' diyor. Şimdi gel de söyleme. Oğlun, yirmi bir gün, valinin gözetiminde el bebek gül bebek askerlik yaparken senin aklına 'vatanı kim savunacak' diye gelmez, gariban vatandaşın oğlu dokuz ay askerlik yapacak, 'memleketi kim savunacak?' diyor. İnsaf, insaf. Eğer bizim yüreğimizde Kuvayımilliye ruhu varsa bizim dokularımızda Kuvayımilliye ruhu varsa biz zaten yedi düvele karşı ülkemizi savunuruz, sana ihtiyacımız yok'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, YGS ile ilgili yaşananlara da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''1 milyon 700 bin çocuğumuz sınava girdi, sınav şifreli çıktı. 1 milyon 700 bin çocuğun ahı var. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı demiş ki 'Şifre var ama kopyayı tespit edemedik'. Ona söylemek isterim, kopya yoksa Allah aşkına bu şifre niye var? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? 1 milyon 700 bin çocuğun umuduyla mı oynuyorsunuz siz? Sınavı yapan kişi de koltuğunda oturuyor. Şimdi izin istemişler, görevi ihmalden ya da kötüye kullanmaktan soruşturma açacaklarmış. Sayın savcı hiç zahmet etmesin. İzin vermezler. Demir gibi oturuyor zaten koltukta. O koltuktan indireceğim onu. Kendisine çağrı yaptık, 'ahlakın varsa o koltuktan in'. Öyle anlaşılıyor ki ar damarı çatladı, 'yine ben o koltukta oturacağım' diyor. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan var.'' -''ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DURDURACAĞIM''- Kırklareli'nde Alpullu şeker fabrikasının bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ne yapıyor AKP? Satacak çünkü bunlar yapıcı değil satıcı. Bunlar 'bir şeyler yapalım' diye yola çıkmıyorlar. 'Var olanları nasıl yandaşa satarız' diye, hesapları onun üzerine. 13 Haziran'da halkın iktidarını kurup şeker fabrikalarının özelleştirilmesini durduracağım. Onları yenileyeceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, taşeron işçiliği kaldıracaklarını belirterek, her zaman, her yerde işçileri destekleyeceklerini söyledi. Hükümetin Ergene Nehri'ni temizleyemeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Temizleyecek adamın temiz olması lazım. Ergene Nehri'nin kirliliği AKP'nin yolsuzluk dosyalarından kaynaklanıyor. Dosyayı oraya yığarsan Ergene Nehri'nde canlı yaşamaz. Dünyanın en kirli nehri, canlı bile yaşamıyor. Dokuz yıl geçmiş, beyler şimdi diyorlar ki, oy avcılığı yapacak ya 'Ergene Nehri'ni temizleyeceğiz'. Hadi canım sen de. Sen önce oradan ayrıl... Temiz iktidar gelecek. Halkın iktidarı gelecek, Ergene de temizlenecek.'' Kılıçdaroğlu, ''Telefonu dinleme Recep, sevgilimle konuşuyorum'' yazılı pankarta işaret ederek, ''Bunlar telekulak hükümeti. Vatandaşla yan yana gelmekten rahatsız olur. Çiftçi derdini anlatacak söylediği lafa bak, 'Al ananı da git'. Bugün Yalova'daydım. Pankarta 'Ben annemi de babamı da aldım geldim' yazmış'' diye konuştu. Türkiye'de insanları bölen ve ayrıştıran bir siyasi oluşum bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''İnanç, etnik kimlik açısından bölüyor. Bizim bölünmeye değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Biz insanımızı seviyoruz. Bana oy versin, vermesin benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Ayrım yapmayacağım, kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Ayrılık gayrılık yeter artık'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki 9 milyon emeklinin hepsinin oyunu istediğini vurgulayarak, emeklinin hakkını her yerde dile getiren tek partinin CHP olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden esnafın maaşından yapılan ''yüzde 15'lik kesinti ucubesi''ne son vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, kapanan fabrikaları da açacaklarını kaydetti. Türkiye'nin tarım ürünü ithalatına bir yılda 10 milyar dolar para ödediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''10 milyar doların 5 milyarını bizim çiftçiye ver, değil Türkiye'yi bütün Ortadoğu'yu besler'' dedi. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na, Petrol-İş Sendikası yeleği giydirildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında partililer zaman zaman ''Halkçı Kemal'' ve ''Başbakan Kemal'' sloganları attı.