-"ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİ DEVLET MİTİNGİDİR" ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin mitinglerinde devlet imkanlarından yararlanıldığını ileri sürerek, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri devlet mitingidir. Biz halkın mitingini yapıyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim kampanyası kapsamında Ankara kent merkezi ve ilçelerini gezdi. Sabah saatlerinde genel merkezden parti otobüsü ile hareket eden Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Sencer Ayata ve Emrehan Halıcı ile bölge milletvekili adayları eşlik etti. Parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, Tuzluçayır mahallesinde kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden hitap etti. CHP'nin aile sigortasını ve sosyal demokrasiyi getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ne derlerse desinler, ne söylerse söylesinler inanmayın. Çünkü onlar halkı kandırıyorlar. Biz sadece halk için çalışacağız. Siyasete atılırken söz verdim, hiçbir yerde ve ortamda yalan söylemeyeceğim'' diye konuştu. AK Parti'nin ''yandaşa, eşe dosta para bulduğunu, vatandaşa gelince 'kaynak yok' dediğini'' ileri süren Kılıçdaroğlu, ''O parayı bulacağım, AKP Genel Merkezi'ne bağlı hortumları keseceğiz, parayı halka dağıtacağım'' ifadesini kullandı. Meydanda bulunan ''silkele Kemal bunları'' yazan pankartı işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Gövdeyi ben silkeliyorum, dalları size emanet. Onları da silkeleyin aşağı indirin'' dedi. Vatandaşlardan 12 Haziran'da sandığa gitmelerini, oylarını kullanarak halkın iktidarını kurmalarına destek olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye barışı, huzuru ve refahı getirmek için çalışacaklarını söyledi. Bir vatandaşın elindeki 'biz devlet arabası ile değil, tabanvay ile geldik' yazılı pankarta dikkati çeken Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin mitinglerinde devlet imkanlarının kullanıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri devlet mitingidir. Miting yapıyor, okullar, devlet daireleri tatil oluyor, yandaş fabrikalar kapanıyor. Neymiş, miting kalabalık gözüksünmüş. Biz halkın mitingini yapıyoruz'' diye konuştu. -SİNCAN'A ÜNİVERSİTE SÖZÜ- Kılıçdaroğlu, daha sonra Sincan Lale Meydanı'nda da parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Sincan'ın Ankara'nın ''en fazla ihmal edilen'' ilçesi olduğunu, uzun süredir yatırım yapılmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Sincanlıya görev düştüğünü, seçimlerde sandığa giderek gerekli cevabı vermesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Para deseniz para var, imkan deseniz imkan da var. Peki bu para nereye gidiyor? Nereye harcıyorlar bu parayı? 13 Haziran'dan itibaren AKP Genel Merkezi'ne bağlanan hortumları keseceğim'' diye konuştu. Vatandaşların ''Başbakan Kemal'' sloganları ile zaman zaman konuşması kesilen Kılıçdaroğlu, Sincan'ın ''halkın iktidarı'' döneminde büyüyeceğini, bir üniversiteye kavuşacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Sincan'ın ne eksiği var? Burada üniversite yapmak için yer mi yok? Her şey var, kararlı siyasi irade yok. Kararlı siyasi irade de halkın iktidarıdır, yani CHP'dir'' dedi. Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan Ankara'ya yönelik projelerde kentin her tarafına raylı sistem yapılacağının duyurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, alandakilere ''Siz buna inanıyor musunuz?'' diye sordu. Alandakilerin ''hayır'' yanıtı üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir metroyu bitiremediler. Bari bir metroyu bir metre yapsaydınız'' dedi. Kendisinin başka programlarının olduğunu, bu nedenle Sincan'da fazla kalamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Sincan ayağa kalktı. Sincan ayağa kalktıysa bilin ki Ankara ayağa kalktı. Ankara ayağa kalktıysa bilin ki Türkiye ayağa kalkmıştır'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasını ''Sadece ve sadece halk için çalışacağım, vatandaş için çalışacağım. Benim için yandaş yok, sadece vatandaş var. Halkın iktidarında bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Her evde tencere kaynayacak. Daha güzel bir Türkiye'yi beraber kuracağız'' sözleri ile bitirdi. -NOTLAR- Kılıçdaroğlu şehir turu kapsamında Dikmen'de partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. Burada 11 yaşındaki Denizcan Yıldız, parti otobüsüne binerek Kılıçdaroğlu'na kendi yazdığı şiiri verdi. Kılıçdaroğlu, Dikimevi'nden geçerken de otobüsten inerek kendisini bekleyenler arasında bulunan tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadının elini öptü. Kılıçdaroğlu'nun Tuzluçayır'a gelişi sırasında da kalabalık ve vatandaşların ilgisi nedeniyle parti otobüsünün konuşma yapılacak alana girişinde güçlük yaşandı. Tuzluçayır'ın girişinde ise partili gençler Kılıçdaroğlu'nu ellerinde meşalelerle karşıladılar.