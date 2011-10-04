-"Erdoğan: Esad da babası gibi PRETORİA (A.A) - 04.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye yönetimini eleştirerek, "Geçmişte, babasının Hama'da, Humus'ta yaptığı o zamanki ölümler, şimdi aynen bakıyorsunuz ki yeniden gündeme geliyor" dedi. Başbakan Erdoğan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe, başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Erdoğan ve Motlanthe, yaptıkları başbaşa ve heyetler arası görüşmelere ilişkin Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında ortak bildiriye imza koydular. Ayrıca, büyükelçiler tarafından, Türkiye ve Güney Afrika Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomatik akademiler arası işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı. İki lider daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, ''Suriye'ye yönelik ABD ziyaretinizde bir yaptırım paketinden söz ettiniz. Bunu detayları netleşti mi?'' sorusuna, bu konuda değerlendirmeleri Hatay ziyaretinden sonra yapacaklarını belirterek, ''Bundan sonra bunun etaplarını hepsini ortaya koyarak yol haritamızı açıklayacağız. Aslında şu anda biliyorsunuz, zaten kısmen açıklamadan başlayanı da var, çünkü onlar artık adeta beklemeye tahammülü olmayan adımlardı ve bu adımları da attık. Karşılıklı vize muafiyeti konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusuna Motlanthe, vize muafiyeti konusunun ele alınan konular arasında bulunduğunu dile getirdi. Turizm konusu ele alındığında masada yer aldığını ifade eden Motlanthe, ''Bu noktada iki ülkeden vatandaşların serbest bir şekilde ziyareti konusu elbette süreç içinde ele alınacaktır. Halihazırda öyle bir süreç söz konusu değil ancak kısa süre içinde ele alınabilecek konular içinde yer alacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Motlanthe'nin bu sözleri üzerine, ''Bu dünya hepimizin. Kapıların açık olduğu bir dünyayı süratle gerçekleştirelim'' dedi. -''İnsani açıklaması olamaz''- Başbakan Erdoğan, Suriye konusunda bir başka soru üzerine ise şöyle konuştu: ''En keskin buradaki benim bu yorumdan öte bir şey artık, tespitimdir; güvenlik güçlerinin savunmasız insanlara karşı yapmış olduğu bu ölümlerin, bu saldırıların hiçbir insani açıklaması olamaz. Vicdani açıklaması olamaz. Bunları Sayın Esad ile çok konuştuk. Demokrasiye geçiş süreciyle ilgili bu konuda görüşmelerimiz oldu. Aslında dostluğumuz, arkadaşlığımız çok çok ileri olan bir anlayışımız vardı. Ama biz, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı ilkeler üzerinden sürdürmeliyiz. Eğer bu ilkeler çiğnenirse, bu ilkeler bir kenara bırakılırsa o zaman biz, dost olan arkadaşı da bir kenara bırakırız. Çünkü bizim için aslolan Suriye'nin halkıdır, Suriye'nin kendisidir. Orada, özgürlükler hiçe sayılmıştır. Yaklaşık 40 yıl olağanüstü hal orada vardı. Şu anda 'olağanüstü hali kaldırdım' diyor. 'olağanüstü kaldırdım diyen bir cumhurbaşkanı Lazkiye şehrini denizden bombalıyor. Geçmişte, babasının Hama'da, Humus'ta yaptığı o zamanki ölümler, şimdi aynen bakıyorsunuz ki yeniden gündeme geliyor. Biz, bunları hiç beklemiyorduk. Ama ne yazık ki böyle bir gidiş, 910 kilometre sınırı olan bir Türkiye'yi ciddi manada üzmüştür, çünkü akrabalık bağlarımız var. Bu ifadelerimiz bir çıkar ilişkisine asla dayalı değildir. İnsani duygulardır, vicdani duygulardır.'' -''Bizleri üzüyor''- Başbakan Erdoğan, BM'nin bir reforma ihtiyacı olduğuna yönelik eleştirilerle ilgili bir soru üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı: ''Şu anda bizler BM Güvenlik konseyinde üye değiliz, bizim dönemimiz bitti. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti şu anda BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye. Görüldüğü gibi daimi üyeler daha belirleyici oluyor. Onun için de eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu reforma yönelik yaptığımız açıklamalar oldu. Tabii bu reform olmadığı sürece BM Genel Kurulu'ndan yaptırım gücü olan kararların çıkması bazı ülkelere göre ne yazık ki değişiyor. Örneğin, İsrail'e bu tür yaptırımlar kararlar çıkmış olmasına rağmen uygulanmıyor. İşte BM Güvenlik Konseyi 89 karar alıyor İsrail'e uygulanmıyor. Genel Kurul'dan 247 tane karar çıkıyor uygulanmıyor. Ama öbür taraftan İran'a, Sudan'a bu tür kararları uyguluyorlar, Filistin'e uyguluyorlar. Bunlar tabii ne yazık ki bizleri dünya barışı için adalet bekleyen bizleri üzüyor. Temenni ederiz ki bunlar bu şekilde devam etmez. Şu anda da bugün Suriye ile ilgili bir yaptırım noktasında bir tasarı oylanacak, bu bir uyarı nitelikli tasarı diye düşünüyoruz. Temenni ederiz ki buradan olumlu bir karar çıkar ve bu konuda da gerekli olan adımları hep birlikte atarız.'' Motlanthe de bir başka gazetecinin ''İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi söz konusu. Ama Türkiye'ye yüksek oranda gümrük uygulandığı ifade ediliyor. Bu düşürülecek mi?'' sorusuna, iki ülkenin ilgili bakanlığının bu konuda çalışacağını belirterek, Türkiye'den gelen ürünler üzerinde uygulanan gümrüğün düzeltileceğini söyledi.