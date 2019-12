-"ERBAKAN'IN VASİYETİNE UYACAKLAR" ANKARA (A.A) - 05.04.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ''Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum'' dedi. Kamalak, Meclis dışı partilerin ittifak yapmasının Necmettin Erbakan'ın vasiyeti olduğunu söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in daha önce Refahyol hükümetinde Erbakan ile çalıştıklarını anımsatan Kamalak, ''Bu nedenle Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. İttifak konusunda duraksanan noktanın ''çatı meselesi'' olduğunu belirten Mustafa Kamalak, şunları söyledi: ''Hocamızın vasiyeti gayet açık. Her iki genel başkanımız, yani Namık Kemal Zeybek ve Abdüllatif Şener Bey, Hocamızla bir araya gelmişlerdi. Ben de vardım. Daha sonraki aşamalarda, çeşitli zamanlarda görüşmeler oldu. Hocamızla sık sık baş başa görüştüğümüz zamanlar oldu. Hocamız, iki şeyi vurguluyordu; 'İttifak mutlaka yapılmalıdır. Ülkenin salahı için gereklidir. Çatının da Saadet Partisi olması gerekir. Çünkü toprak ayağımızın altından kayıyor. Vatan tehlikededir' diyordu. Zeybek ve Şener, hocamız ile çalıştılar. Bu nedenle iki genel başkanın da onun vasiyetini yerine getirilmesine sıcak bakacaklarına inanıyorum.'' Her iki genel başkanın da gelecekte Türkiye'yi tek başına yönetme düşüncesi olan partilerin liderleri olduğunu ifade eden Kamalak, ''Gün görmüş, umur görmüş, tecrübe sahibi insanlardır. Değerli devlet adamlarıdır. Kanaatimce bu manada bir araya gelmemizde, hiç şüphesiz, hem Türkiye hem de insanlık açısından sayılamayacak kadar faydaların olduğu kanaatindeyim'' diye konuştu. Her iki partinin genel başkanlarına da çağrı da bulunan Kamalak, iki liderin de Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşılaştığı tehlikenin de farkında olduğunu belirterek, ''Gelin el birliği yapalım. Toprak ayağımızın altından kayıyor'' ifadelerini kullandı. ''ÇİLLER'E TEKLİF'' Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, ''Olası bir ittifakta eski başbakanlardan Tansu Çiller'e teklif götürülüp götürülmeyeceği'' sorusuna da ''İttifak olmasaydı bile Tansu Hanım bizim koalisyon ortağımızdı. Saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir siyasetçidir. 1996'da Refahyol hükümetinde bu ülkenin hiçbir zaman unutamayacağı derecede hayırlı hizmetler ifa etti. Bir siyasetçi kolay yetişmiyor. Hem bir bilim insanı olmasından hem de önemli bir siyasetçi olmasından dolayı Türkiye Tansu Hanım'dan istifade edebilmelidir'' cevabını verdi. Kamalak, ''Büyük Birlik Partisi ile herhangi bir ittifak görüşmesi olup olmadığına'' ilişkin ise ''Bizim hem gönlümüz, hem kollarımız bütün kardeşlerimize açıktır'' dedi.