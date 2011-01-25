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Politika

"ERBAKAN'IN ŞUURU AÇIK" ANKARA (A.A)

25 Ocak 2011 18:20

-"ERBAKAN'IN ŞUURU AÇIK" ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Güven Hastanesi Başhekimi Ali Küçükbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, ''felç geçirdiği ve hafızasını yitirdiği'' iddialarının asılsız, Erbakan'ın şuurunun açık ve vücut fonksiyonlarının yerinde olduğunu bildirdi. Küçükbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Erbakan'ın 19 Ocak günü tromboflebit hastalığı sebebiyle hastaneye yatırıldığını anımsatarak uygulanan tedavi ile enfeksiyonunun kontrol altına alındığını kaydetti. Küçükbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Bugün bazı haber kaynaklarında yer alan felç geçirdiği ve hafızasını yitirdiği iddiaları asılsız olup halen şuuru açık ve vücut fonksiyonları yerindedir. Enfeksiyon için uygulanan tedavileri tamamlanıncaya kadar hastanede kalmaları hekimlerce uygun görülmüştür.''

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