-"ERBAKAN'IN OLAYLARLA İLGİSİ YOK" ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Kapatılan Refah Partisi'nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman, Erbakan'ın Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı iftarındaki protesto olayıyla ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarla ilgili bazı basın yayın organlarında, ''Erbakancılar, Saadet iftarını bastı'' başlıklı ''kamuoyunu yanıltıcı'' haberler yayınlandığını ifade etti. Karaman, ''üzüntü verici ve hiçbir zaman tasvibi mümkün olmayan bu kabil olaylarla Necmettin Erbakan'ın uzaktan yakından herhangi bir ilgisi bulunmadığını'' belirtti.