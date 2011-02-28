-"ERBAKAN'IN 1 KURUŞ BORCU YOK" ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak, vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Hazineye borcu olmadığını ileri sürerek, ''Ortada 28 Şubat'ın Hocamıza bir yükü vardır'' dedi. Kamalak, parti genel merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında, yurt dışından cenazeye katılacağı bildirilenlerin isimlerini okudu. Kamalak, Tunus, Mısır, Fas, Ürdün, Hindistan, Sudan, Kuveyt gibi ülkelerden temsilcilerin cenazeye katılacağını açıkladı. Kamalak, eski Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarından da toprak getirileceğini bildirdi. Erbakan'ın ömrünü milli görüş davasına adadığını ifade eden Kamalak, şöyle konuştu: ''Birçok insanın hocamıza borcu vardır. Elhamdülillah hocamızın kimseye minnet borcu yoktur. Milli görüş bugüne kadar 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Türkiye, bugün komşu ülkelerde yaşanan durumun içinde değilse hocamızın bunda büyük katkısı vardır. Hocamızın yolu kesilmeseydi ülke bugün bulunduğu konumdan çok çok iyi konumda olurdu. Önemli çıkışlarında hocamızın yolu hep kesilmiştir; 28 Şubat'ta da 14 yıl önce Hocamızın yolu kesilmişti. O gün sadece hocamızın değil, milletin de yolu kesildi. Türkiye mutlak suretle darbeleri yargılamalıdır. 'Demokrasi' adına demokrasilere darbe vurulmuştur. 'İrtica geliyor' diye bankaların içi boşaltıldı, Batı Çalışma Grubu kuruldu, bin 600 subay sudan bahanelerle ordudan ihraç edildi. Türkiyemiz mutlaka darbeleri yargılamalıdır. Darbeler nedeniyle gasp edilmiş makamlar da mutlaka hak sahibine iade edilmelidir.'' Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kamalak, bir soru üzerine Erbakan'ın cenazesinin özel donanımlı bir ambulansta bekletildiğini söyledi. -''GENELKURMAYIN MESAJI OLUMLU VE YERİNDE''- Kamalak, bir gazetecinin ''Genelkurmay Başkanı'nın mesajını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine ''Genelkurmay Başkanı'nın mesajını çok olumlu ve yerinde buluyorum. Ordu bizimdir, orduya sözümüz yok ancak ordu içinde yeniçeri geleneğini, ittihat ve terakki mantığını sürdürmek isteyen bir hizip oluşmuştur. Kendisinden de rica ediyorum böyle oluşumlara müsaade edilmemeli'' dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamalak, Erbakan'ın Hazineye olan borcu ve bu borcun ailesi tarafından karşılanacağına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Hocamızın Hazineye 1 kuruşluk borcu yoktur. Refah Partisi 1997'de 714 milyar lira, Doğru Yol Partisi 1,5 trilyon, Anavatan Partisi ise 1,3 trilyon Hazineden yardım aldı. Bu rakamlar, Anayasa Mahkemesinin inceleme raporlarında yer alıyor. Burada 'Refah Partisi 1 kuruşluk harcama yapmamıştır' deniyor. Ancak, alınan mallar geri alındı, faturalar geçersiz sayıldı. 714 milyar liraya karşı faiziyle 14 trilyon isteniyor. Ortada 28 Şubat'ın Hocamıza bir yükü vardır'' diye konuştu. Hamas lideri Meşal ile Erbakan'ın sık sık görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Kamalak, evrensel barışı sağlamak ve adil düzeni kurmak adına Erbakan'ın herkesle görüştüğünü söyledi. -KONGRE SÜRECİ- Bir gazetecinin ''Bundan sonraki kongre süreci nasıl olacak, siz mi vekaleten yürüteceksiniz?'' sorusu üzerine Kamalak, kanun ve tüzükleri gereği 45 gün içinde genel kurulun toplantıya çağrılmasının öngörüldüğünü bildirdi.