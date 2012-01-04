T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Entelköy Efeköy'e Karşı" filmi özel gösterimi yapıldı MUĞLA (A.A)

04 Ocak 2012 21:34

-"Entelköy Efeköy'e Karşı" filmi özel gösterimi yapıldı MUĞLA (A.A) - 04.01.2012 - Yüksel Aksu'nun yönettiği ''Entelköy Efeköy''e Karşı'' filminin özel gösterimi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.  Cinemarine Sinemaları'nda gerçekleştirilen özel gösterim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksu, filmde konuk oyuncu olarak rol alan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un, yoğun programı nedeniyle galaya yetişemediğini, bu nedenle kendisi için özel gösterim hazırladıklarını söyledi. Roth'un, filmde kendisini canlandırdığını belirten Aksu, ''Ben filmlerimde Muğlalıları oynatmayı çok seviyorum. Roth da 'Muğlalı' olduğu için, hem Alman Yeşillerinin eş başkanını oynadı hem de 'Bodrumlu' olduğu için filmde oynattık. Bizi kırmadı, filmde oynadı. Bize şeref verdi'' dedi.  Filmin uluslararası düzeyde olduğunu ifade eden Aksu, ''Filmde uluslararası oyuncular ve konuklar var. Filmi yavaş yavaş gösteriyoruz. Filmde en büyük mesaj doğa sorunları, kültürel gelenekler. Hep birlikte hoşgörülü şekilde Anadolu'da yaşayabilirizi söyleyen bir film'' dedi. Claudia Roth ise filmde kısa bir süre rol almasının bile kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Film setine geldiğinde görevlilere ''Ne oynamamı istiyorsunuz?'' diye sorduğunu dile getiren Roth, ''Benden kendimi oynamamı istediler. Ben de 'ne kadar zor bir rol' dedim ve oynadım'' diye konuştu. Filmin tamamını ilk kez izleyeceğini ifade eden Roth, filmi Türkiye'de ve dünyada çok sayıda kişinin izlemesini istedi. Aksu'nun, filmlerinde çevre sorunlarına komediyle yaklaştığını belirten Roth, komedinin insanların aklını ve yüreklerini açmak için iyi bir yöntem olduğunu vurguladı. Roth, ''Filmi en kısa zamanda Almanya'daki Berlin ve Nürnberg film festivallerinde görmek istiyorum'' dedi. Film, şehir yaşamından bıkarak yeni bir yaşam kurmak için bir Ege köyüne yerleşen ekolojik aktivistlerin, köyde kurulacak termik santrali engelleme çabaları sırasında köylülerle aralarında geçen komik olayları anlatıyor. Filmin kadrosunda Şahin Irmak, Ayşe Bosse, Emin Gürsoy, Recep Yener, Ayla Arslancan, Ümit Olcay, Hamit Demir, Engin Akın, Coco Erdinç, Sarı Sadettin ve Ali Sinan Demirkale yer alıyor. Filmin sürpriz ismi ise Bulutsuzluk Özlemi Grubu'nun solisti Nejat Yavaşoğulları.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24