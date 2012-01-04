-"Entelköy Efeköy'e Karşı" filmi özel gösterimi yapıldı MUĞLA (A.A) - 04.01.2012 - Yüksel Aksu'nun yönettiği ''Entelköy Efeköy''e Karşı'' filminin özel gösterimi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Cinemarine Sinemaları'nda gerçekleştirilen özel gösterim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksu, filmde konuk oyuncu olarak rol alan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un, yoğun programı nedeniyle galaya yetişemediğini, bu nedenle kendisi için özel gösterim hazırladıklarını söyledi. Roth'un, filmde kendisini canlandırdığını belirten Aksu, ''Ben filmlerimde Muğlalıları oynatmayı çok seviyorum. Roth da 'Muğlalı' olduğu için, hem Alman Yeşillerinin eş başkanını oynadı hem de 'Bodrumlu' olduğu için filmde oynattık. Bizi kırmadı, filmde oynadı. Bize şeref verdi'' dedi. Filmin uluslararası düzeyde olduğunu ifade eden Aksu, ''Filmde uluslararası oyuncular ve konuklar var. Filmi yavaş yavaş gösteriyoruz. Filmde en büyük mesaj doğa sorunları, kültürel gelenekler. Hep birlikte hoşgörülü şekilde Anadolu'da yaşayabilirizi söyleyen bir film'' dedi. Claudia Roth ise filmde kısa bir süre rol almasının bile kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Film setine geldiğinde görevlilere ''Ne oynamamı istiyorsunuz?'' diye sorduğunu dile getiren Roth, ''Benden kendimi oynamamı istediler. Ben de 'ne kadar zor bir rol' dedim ve oynadım'' diye konuştu. Filmin tamamını ilk kez izleyeceğini ifade eden Roth, filmi Türkiye'de ve dünyada çok sayıda kişinin izlemesini istedi. Aksu'nun, filmlerinde çevre sorunlarına komediyle yaklaştığını belirten Roth, komedinin insanların aklını ve yüreklerini açmak için iyi bir yöntem olduğunu vurguladı. Roth, ''Filmi en kısa zamanda Almanya'daki Berlin ve Nürnberg film festivallerinde görmek istiyorum'' dedi. Film, şehir yaşamından bıkarak yeni bir yaşam kurmak için bir Ege köyüne yerleşen ekolojik aktivistlerin, köyde kurulacak termik santrali engelleme çabaları sırasında köylülerle aralarında geçen komik olayları anlatıyor. Filmin kadrosunda Şahin Irmak, Ayşe Bosse, Emin Gürsoy, Recep Yener, Ayla Arslancan, Ümit Olcay, Hamit Demir, Engin Akın, Coco Erdinç, Sarı Sadettin ve Ali Sinan Demirkale yer alıyor. Filmin sürpriz ismi ise Bulutsuzluk Özlemi Grubu'nun solisti Nejat Yavaşoğulları.