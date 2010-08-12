-"ENGİZİSYON MAHKEMELERİ KURMAK İSTİYORLAR" HACIBEKTAŞ (A.A) - 12.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Eskiden engizisyon mahkemeleri vardı. İktidarın emrinde çalışırdı. Şimdi aynı mahkemeleri kurmak istiyorlar. 'Benim yargıcım, benim savcım olsun' istiyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'de yargının siyasallaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü. ''Yargının siyasallaşması doğru değil. İnsanlık tarihi, siyasallaşmış yargının bedelini çok ağır ödemiştir'' diyen CHP lideri, şöyle devam etti: ''Türkiye'de ele geçirmedikleri bir yargı kalmıştı, onu da ele geçirmek istiyorlar. Buna izin verecek misiniz? Eskiden engizisyon mahkemeleri vardı. İktidarın emrinde çalışırdı. Şimdi aynı mahkemeleri kurmak istiyorlar. 'Benim yargıcım, benim savcım olsun' istiyorlar. Bu oylama, 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesi oylaması değil. Yargının siyasallaşması herkesi rahatsız eder. İleride iktidar da bundan zarar görür. Adalete olan güven kalmaz. Bunun için 'hayır' oyu vermenizi istiyoruz.'' Anayasa değişikliğinin, 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesiyle ''ilgili olmadığını'' öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bunlar 12 Eylül Anayasası'nı değiştirmek istiyorlarsa YÖK'ü kaldırsınlar. Kaldırmıyorlar, çünkü orasını ele geçirdiler. Dokunulmazlığı kaldırsınlar, bakanların yargılanmasına imkan sağlasınlar. Bunları kaldırmıyorlar, işlerine gelmiyor, ondan sonra '12 Eylül Anayasası'nı kaldıracağız' diyorlar. Bunlara inanmayın. Bir olalım, diri olalım, bölünmeyelim.'' Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun, mermerden yapılmış beyaz renkli güvercin heykeli hediye ettiği Kılıçdaroğlu'na ayrıca Hacıbektaşlı kadınların bahçelerinden topladıkları bir demek çiçek verildi.