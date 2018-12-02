"ENGELLİLERİN KENDİ ADLARININ YANLIŞ KULLANILMASINA İZİN VERMEMESİNİ İSTİYORUM"

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk’ün yaptığı Birleşmiş Milletler’e akredite, Dünya Engelliler Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, \"Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler\" dedi.

Yeşilköy’deki Engelsiz Yaşam Fuarı’nda stant açan vakfın başkan yardımcısı Necdet Öztürk, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, devlet, yerel yönetim veya üniversitelerin elinde engellilerle ilgili sağlıklı sosyal politika oluşturacakları veri, istatistiki bilgi bulunmadığını söyledi. Öztürk, engelliler ile ilgili 8-10 yıl öncesine ait böyle bir kabaca sayı bulunduğunu anlatırken şöyle konuştu:

“Devletimizin istatistiki, sağlıklı verileri yeni dönemde gündemine alması, ilgili bakanlığın ilgili politikalarını oluşturabilmesi için birinci şart ülkede ne kadar engelli var, sayısı, grupları, yaşları, istihdam, eğitim, topluma katılım oranları ne kadar? Bütün bunları belirleyebilmek için mutlaka acil bilgi gerekiyor.\"

Öztürk, bunun yanı sıra bütün engelli kuruluşlarının nitelik kazanması ve marjinallikten kurtulmaları gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu: “Bütün engelli sivil toplum kuruluşlarımıza buradan bir engelli olarak sesleniyor ve rica ediyorum; Lütfen artık kurumsal dilencilik yapmayı bırakın. Baston, sandalye dağıtma, milletken para toplama ile sivil örgütçülük olmaz. Sivil örgütçülük, devletin, yerel yönetimin önünde onların doğru hizmet yapmasını sağlayacak eskortluk hizmeti yapmaktır. Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler. Medya da engellileri ajite eden duygusal verilerle, görünümlerle toplumun kafasında, şuur altında engelli denilince, aciz, zavallı, ihtiyaç sahibi, muhtaç insan algısını kalıcı kılacak haber ve içerikten uzak durmalı.\"

DÜNYA ERİŞEBİLİR TURİZM MERKEZİ DALAMAN\'DA

Öztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaparak dünyadaki engellileri buraya tatil veya tedavi için çekebilmek için proje hazırladıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2017 itibariyle 650 milyon geceleme yapıldığını ancak, Türkiye’nin bu büyük turizm hareketinden engellilerin erişebilirlik sorunları nedeniyle gereken payı alamadığını ifade ederken, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği\'nin (WDU) hazırladığı ‘Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi’ kapsamında, Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi\'nin Dalaman\'da kurulmasına karar verildiğini vurguladı. Öztürk, Dalaman’da konu ile ilgili duyarlılık gördüklerini, havalimanının yeni ve uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olmasının bu merkezin seçilmesinde rol oynadığını, fuarda engellilere yönelik turizm beklentilerini anket ile belirlediklerini kaydetti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi. Başkan Şaşmaz, şöyle konuştu: “Dünyada gerek sağlık veya turizm amaçlı gelebilecek insanların önünü açmamız gerektiğini gördük. Dalaman Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada, doğal güzelliklerini barındıran denizi, kumu olan hem de 17’nin üzerinde mineralleri içeren, kas eklem rahatsızlıklarının tedavisinde etkili kaplıca gibi öz kaynakları olan bir ilçe. Dalaman’da tüm alanlarda ortak çalışmayı sağlayarak engelli yapısının engelsiz hale dönüştürerek dünyada her tür insanın bulunduğu alanda doğru yaşaması gerektiğini söylüyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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-Necdet Öztürk ile röportaj

-Dalaman Belediye Başkanı ilçede uygulanacak engelli turizmi projesi ile ilgili bilgi verirken

-Engellilerle anket yapılırken

