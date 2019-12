-"ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARIMIZ HAK EKSENLİDİR" DENİZLİ (A.A) - 30.11.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, evinde ailesiyle yaşayan engellilerin, ihtiyaç duydukları dönemlerde engellilere yönelik kurumlarda misafir olarak kalabileceklerini bildirdi. Kavaf, Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 62. Engelsiz Türkiye Projesi Toplantısına katıldı. Kavaf, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Engelsiz Türkiye Projesi kapsamında Denizli'de gerçekleştirilecek toplantılarla Denizli'nin engelsiz bir şehir olması için yapılan çalışmaları hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Engellilerle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kavaf, ''Hükümet olarak engelli kardeşlerimizin üretken, geleceğe güvenle bakan bireyler olarak toplumla bütünleşmesini sağlamak, insan haklarına dayalı, gerektiğinde pozitif ayrımcılıkla desteklenen fırsat eşitliği temelli uygulamaları hayata geçirmek için bütün imkanları seferber ediyoruz. Engellik alanında daha hızlı yol almak ve engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için herkesin, her kuruluşun işbirliği içinde katkısına ihtiyaç vardır. Bu alanda atılan her adım çok büyüktür'' diye konuştu. -''AYRICALIK DEĞİL HAKLARI OLAN HİZMETLER'' - 2002 yılında resmi eğitim kurumlarında yararlanan engelli sayısının 22 binden 55 bine ulaştığını bildiren Kavaf, şunları kaydetti: ''8 yıl önce 68 özel rehabilitasyon ve eğitim merkezinden yararlanan engelli öğrenci sayısı 16 bin iken bugün bin 686 merkezde yaklaşık 220 bin öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan engellilerin okullarına götürülmesini de devletimiz üstlenmiştir. Bu kapsamda 35 bine yakın çocuğumuz her gün evlerinden alınıp okullarına ulaştırılmıştı. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımız, yardım eksenli değil hak eksenlidir. Yani sunduğumuz bütün hizmetler engellilerimiz için yapılmış ayrıcalıklar değil; zaten onların hakları olan hizmetlerdir. Bu çerçevede engelli kardeşlerimizin en küçük bir ayrımcılığa, dışlanmaya engellenmeye maruz kalmasını asla kabul edemeyiz.'' Türkiye'de evde bakım desteğinden 275 bin 795 engelli vatandaşın yararlandığını bildiren Kavaf, evinde bakımı yapılan engelli ailesine 545 lira ödediklerini, bu kapsamda bugüne kadar 26 milyon lira ödendiğini belirtti. ''Bundan böyle evinde ailesiyle birlikte yaşayan engellilerimiz ihtiyaç duydukları dönemlerde bizim kurumlarımızda geçici süreyle misafir olarak kalabilecekler'' diyen Kavaf, bu uygulamayla aileleri sosyal açıdan rahatlatacak ve önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini, engelli olanlarla olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacak tüm çalışmalara destek olacağını söyledi.