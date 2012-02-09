-"Engelli sınavını kendi içinde sınıflandırdık" İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, engellilerin istihdamı konusunda tüm engellilere aynı sınavı yaptıklarını, ancak bedensel engellilerin daha yüksek puan aldıklarını görerek bunu kendi içinde sınıflara ayırdıklarını belirterek, ''Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. ÖSYM de takvimini açıkladı. Nisan ayı içerisinde bu sınavı yapıp, Haziran ayı içerisinde de boş olan tüm kadroları ilkokul mezunu olanlar kura çekimi ile diğerlerini de sınav sonuçlarına göre önemsiyoruz'' dedi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan ''Dünya Engellilik Raporu'', Hilton Otel'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, WHO ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Şahin, yola çıkarken sürdürülebilir büyümeyi sağlamaları gerektiğini bildiklerini belirterek, toplumsal huzur ve barışın sürdürülebilir büyümeden geçtiğini, sürdürebilir büyümeyi sağlayabilmek için de kalkınmanın özünün birey olduğunu söyledi. 1990'lı yıllarda engelinin evinden dahi çıkamadığını dile getiren Şahin, bu nedenle yoksul kesimin en dezavantajlı grubu olarak karşılarında durduğunu belirtti. Şahin, bu nedenle hukuki temelle birlikte uygulamada, eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Sosyal yardımlaşma vakıflarımızla da eğitimle ilgili fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde önemli çalışmaları başlattık. Sağlıkta fırsat eşitliğinde de herkesin sağlıklı bir yaşama kavuşması, sağlık imkanlarından eşit bir şekilde istifade etmesi önemliydi. Engellilere de pozitif ayrımcılık yaparak buradaki sistemi geliştirmemiz ve özellikle özürlü raporu alımında da yaşadıkları zorlukları düzeltmek için yapılması gereken birçok şeylerin olduğunu gördük. Uygulamaların takibini yaptık. En son çıkardığımız yönetmelikte de özürlü raporun alınmasını kolaylaştıracak ve takibinin yapılmasını sağlayacak birçok düzenlemeyi yaptık. İstihdam konusunda da özellikle sayın Başbakanımızın talimatıyla işçilerde 3 kat, memurlarda 4 kat alımı şu ana kadar gerçekleştirdik. Yani birinde 20, diğerinde 30 bin istihdama ulaşımı sağladık. Bu yeterli mi, değil. Hala kamuda ve özel sektörde engelli vatandaşlarımızın kadrolarının boş olduğunu biliyoruz. Eğitim, sağlık ve istihdam konusunda tüm engelleri aşmaya ve yeni hedeflere ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla politikalarımızı oluşturuyoruz. Bu yüzden bakanlığımız yeniden yapılandırıldı. Devlet olarak, sivil toplumla bir araya gelmek ve daha doğruyu dünya örnekleriyle birleştirip, daha hızlı yakalamak durumundayız.'' 2012'deki engelliler ile ilgili stratejik planları anlatan Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Eğitimde, sağlıkta, istihdamda birçok engeli aşmış gözüküyoruz, ama yeterli değil. Yeni stratejik planlamamızda bakan olduğum zaman ilk talimatım, engelliler için sokaktaki, çevresel engellerin kaldırılması oldu. Yasal süreç 7. ayda tamamlanıyor. 7. aya kadar engellilerin erişilebilirlik sorunu hem kapalı, hem açık alanda çözebilecek şekilde giderilmesi gerekiyor. Raporda da daha az gelişmiş ülkelerdeki en büyük sorunun erişilebilirlik sorunu olduğunu görüyoruz. İstihdam konusunda biz bütün engellilere aynı sınavı yapıyorduk. Ancak bu sınavda bedensel engellilerin daha yüksek puan aldığını gördük. Bu nedenle bunu da kendi içinde sınıflandırdık. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. ÖSYM de takvimini açıkladı. Nisan ayı içerisinde bu sınavı yapıp, Haziran ayı içerisinde de boş olan tüm kadrolara ilkokul mezunu olanlara kura çekimi ile diğerlerini de sınav sonuçlarına göre tüm kadroları doldurmayı önemsiyoruz. Bunun sizin için olmakla beraber ülkemizin kalkınması için çok önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınma hamlesinde yüzde 10 gibi bir potansiyeli kullanmamız hepimizi geriye götürecektir.''