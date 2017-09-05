"Enflasyon mevsimsel etkenlerden dolayı yükseldi"

İSTANBUL,(DHA)- Enflasyon Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 artarken yıllık bazda yüzde 10,68 artış göstererek yeniden çift hanelere yükseldi. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktör Yardımcısı Kutay Gözgör, enflasyondaki yükselmenin mevsimsel etkilerden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti.Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktör Yardımcısı Kutay Gözgör, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Enflasyon oranın yükselişini mevsimsel etkilere bağlayan Gözgör, \"Özellikle eğitim kaleminin aylık bazda yüzde 2,79 artış göstermesi okulların açılması öncesinde yapılan harcamaların neden olduğunu söyleyebiliriz.Eğitim ile birlikte birkaç kalemde yaşanan yükselişin mevsimsel etkinlerden dolayı olduğunu görüyoruz\" dedi.

\"ENFLASYONUN YÜKSELİŞİ TCMB\'NİN SIKI PARA POLİTİKASINI DEVAM ETTİRECEKTİR\"

Önümüzdeki aylarda bu kalemlerde yeniden düşüşler yaşanacağını belirten Gözgör, \"Harcama grubu ağırlığı en yüksek olan gıda fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 0,22 azalış gösterdi. Aylık bazda gıda fiyatlarının enflasyonu yükseltmemesi olumlu olarak algılanabilir. Gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlerin etkisini ilerleyen süreçte daha da göreceğiz. Para politikasının etkilerini daha net şekilde görebildiğimiz çekirdek enflasyonda ise artış sürüyor. Çekirdek enflasyon yüzde 10,16 seviyesine yükseldi. Döviz kurunun gecikmeli etkisinin hala da devam ettiğini ifade edebiliriz. Enflasyon oranı Ağustos ayında mevsimsel etkilerden dolayı artış gösterdiği gözlemleniyor. Önümüzdeki ay yeniden tek haneye gerileme ihtimali olsa da çekirdek enflasyonun yükselişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasına sürdürmesine neden olabilecektir\" diye konuştu.

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