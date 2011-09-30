-"Enerjimizin yüzde 73'ünü dışarıdan alıyoruz" BARTIN (A.A) - 30.09.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Enerjimizin yüzde 73'ünü dışarıdan alıyoruz, 40 milyar dolar para ödüyoruz. Bu büyük bir pasta. HES'ler yapıldıkça bu pastadan bazılarının payı azalıyor'' dedi. Bartın Valisi İsa Küçük'ü makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, bakanlık olarak yeni yapılanmaya girdiklerini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü daha da büyüttüklerini söyledi. Bakan Eroğlu, Bartın'a da Küre Dağları Şube Müdürlüğü kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Burada yayla, doğa ve av turizmi yapılması gibi hatta orman köylülerine odun dışı ürünlerde yeni gelir imkanları sağlamak için Orman Genel Müdürlüğüne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne talimat verdik. İnşallah bunlar devam edecek. KÖYDES projesiyle Bartın'a yaklaşık 75 milyon lira para aktarıldı. Ulaşılamayan köy kalmadı. Biz buraya müjdelerle geldik. Özellikle orman teşkilatının yapısını değiştirdik. Burada orman işletme müdürlükleri adeta Orman Genel Müdürlüğü gibi görevler ifa edeceklerdir.'' Bir gazetecinin ''Vatandaşların hidroelektrik santrallerinin suları yok edeceğine yönelik tepkileri oluyor, bununla ilgili çalışmanız olacak mı?'' sorusu üzerine Bakan Eroğlu, ''Bu konuda daima açıklamam oluyor. HES'lerde su filan kaybolmaz. Vatandaşları yanlış bilgilendirme fevkalade yanlıştır'' dedi. Bakan Eroğlu, HES'lerin bir gram dahi su yutmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Santraller, taşkından koruyan, suyun gücünden istifade ederek temiz ve yenilenebilir enerji veren, ülkemizin kaynaklarını enerjiye dönüştüren, suyun zararlarını önleyen yapılardır. Bunu özellikle vurguluyorum. Buna karşı tepkiler neden? Çünkü biz enerjide yurt dışına bağlıyız. Enerjimizin yüzde 73'ünü dışarıdan alıyoruz, enerji için 40 milyar dolar para ödüyoruz. Bu büyük bir pasta. HES'ler yapıldıkça bu pastadan bazılarının payı azalıyor. Dolayısıyla bir takım sivil toplum kuruluşları harekete geçiyor. Bunların bir kısmı konuyu bilmediği için samimi ama bazıları da maalesef piyon olarak görev görüyor. Hatta o kadar saçma sapan şeyler söylüyorlar ki 'Efendim türbinden geçen sular var ya o zehirli, sizin her şeyinizi kurutur' diyorlar. Su değirmeninden geçen su nasıl tekrar dereye akıyorsa bu da enerjisinden istifade edildikten sonra dereye akıyor.''